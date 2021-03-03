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Пусконаладочные работы на аккумуляторном заводе под Брестом вышли на завершающую стадию

03.03.2021 10:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пусконаладочные работы на аккумуляторном заводе в Брестском районе вышли на завершающую стадию, говорится в сообщении на сайте Брестского облисполкома.



"Пусконаладка аккумуляторного завода в Брестском районе - на завершающей стадии", - говорится в сообщении, пишет interfax.by.

Там также уточняется, что председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко во время общения с прессой на хозактиве города Бреста отметил, что аккумуляторный завод стоит на жесточайшем экологическом контроле.

Как сообщалось, строительство аккумуляторного завода под Брестом вызвало волну недовольства у жителей Бреста и нескольких деревень Брестского района с момента начала его строительства. Так, с 25 февраля 2018 года в течение нескольких лет каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте проходили встречи противников аккумуляторного завода. В отношении предприятия проводился ряд проверок, были возбуждены уголовные дела.

С противниками аккумуляторного завода 22 июня 2020 года в Бресте встретился президент Беларуси Александр Лукашенко. Он пообещал провести городской референдум по поводу судьбы предприятия. "Мы приняли решение. Пусть решат жители. По аккумуляторному как решите, так и будет. Я вам это гарантирую и обещаю. Я займу нейтральную позицию, организую референдум. А вы, только без гвалта, шума. Определим место, будете звать людей, дебатировать. Как на выборах", - сказал Лукашенко.
 
Теги: Брест
 
 
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Пусконаладочные работы на аккумуляторном заводе в Брестском районе вышли на завершающую стадию, говорится в сообщении на сайте Брестского облисполкома.
 
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