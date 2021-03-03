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Миллиардер из Японии выберет восемь человек для совместного полета на Луну

03.03.2021 10:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который станет первым космическим туристом компании SpaceX, объявил о наборе команды из восьми человек для совместного полета к Луне. Как сообщает РБК, об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Twitter.

 

Миллиардер из Японии выберет восемь человек для совместного полета на Луну
Юсаку Маэдзава. Фото: Yutube.

 

«Я набираю команду для участия в этой миссии. В этом путешествии примут участие 10–12 человек, со своей стороны я приглашаю восьмерых», — сказал он.

По словам Маэдзавы, полет состоится в 2023 году. Для участия в конкурсе желающий должен соответствовать двум условиям: первое — он должен рассказать о своей деятельности и объяснить, как полет на Луну поможет ему сделать нечто большее для общества, второе — он должен быть готов к работе в команде и поддерживать ее членов.

Маэдзава — 45-летний миллиардер. Он основал крупнейший в Японии онлайн-магазин одежды Zozotown. В сентябре 2019 года предприниматель решил продать большую часть своей доли Yahoo Japan, тогда сумма сделки составляла $3,7 млрд. В глобальном рейтинге Forbes Маэдзава занимает 23-е место. По данным издания, его состояние оценивается в $2 млрд.

О том, что Маэдзава станет первым туристом, отправившимся к Луне, глава SpaceX Илон Маск сообщил в 2018 году. В 2020 году миллиардер заявил, что ищет девушку для совместного космического путешествия, и объявил конкурс. За две недели заявки на участие в конкурсе направили около 28 тыс. женщин, однако позднее Маэдзава отменил набор и извинился за свое «эгоистичное решение».

 
 
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Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который станет первым космическим туристом компании SpaceX, объявил о наборе команды из восьми человек для совместного полета к...
 
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