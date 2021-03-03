ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД Литвы о намерении Беларуси добиваться экстрадиции Тихановской: мы не выдаем людей, подвергающихся политическим преследованиям

03.03.2021 10:17 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Министерство иностранных дел Литвы прокомментировало новость о том, что Следственный комитет Беларуси намерен добиваться экстрадиции Светланы Тихановской, которая живет в Вильнюсе с детьми под защитой литовского государства.

 

МИД Литвы о намерении Беларуси добиваться экстрадиции Тихановской: мы не выдаем людей, подвергающихся политическим преследованиям
Светлана Тихановская.

 

«Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске прекрасно знают, какой ответ мы им дадим», -- заявил в беседе с DW замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

Может ли этот отказ еще больше осложнить отношения Вильнюса и Минска? Замглавы литовского МИДа говорит, что сделать официальные отношения еще хуже вряд ли возможно. Он напомнил, что литовский посол был отозван для консультаций еще в октябре 2020 года. Это стало ответом Вильнюса на аналогичный шаг Лукашенко, отозвавшего глав белорусских миссий в Литве и Польше.

Депутат сейма (парламента) Литвы Эмануэлис Зингерис также считает невозможной экстрадицию Тихановской. По его словам, «любое литовское правительство, которое согласилось бы выдать хотя бы одного политического беженца минскому режиму, не продержалось бы и дня».

 

 

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство иностранных дел Литвы прокомментировало новость о том, что Следственный комитет Беларуси намерен добиваться экстрадиции Светланы Тихановской,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минск: мужчина ударил женщину ногой на месте ДТП (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by