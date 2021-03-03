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Для Лукашенко наступает самый драматический период
Источник материала: Хартия'97
Для Лукашенко наступает самый драматический период
Пробужденное белорусское общество становится главным субъектом политики.
«Никакого трансфера власти быть в Беларуси не может», - сказал Лукашенко. И уточнил детали этого самого трансфера 2 марта во время совещания, в котором участвовали премьер Роман Головченко, министр обороны Виктор Хренин, госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович и начальник департамента международного сотрудничества Олег Воинов.
Об этом в своем
Лукашенко сказал: «Все, даже вы вчетвером (участники совещания), можете участвовать в этих выборах после новой Конституции — и в парламентских, и в президентских».
Возможно, такой более-менее точный план и является главным
Что все это означает?
Прежде всего, Беларусь вступает в целый ряд электоральных кампаний: местные «выборы», «референдум» по Конституции, президентские «выборы», парламентские «выборы». В условиях политизированного общества это означает перманентный политический кризис. Мы помним, чем закончилась президентская кампания прошлого года. А тут целых четыре компании сразу. Даже если их и попытаются совместить.
Есть большие сомнения, что властям удастся провести электоральные кампании в стерильных условиях.
И как
В общем, сам по себе трансфер власти в условиях жесткого персоналистского режима провоцирует политический кризис. А если добавить сюда пробужденное общество, претендующее на статус субъекта политики, то Лукашенко ждет очень драматический период.
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Пробужденное белорусское общество становится главным субъектом политики.
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