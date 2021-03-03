ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Для Лукашенко наступает самый драматический период

03.03.2021 10:21 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Для Лукашенко наступает самый драматический период

  • 3.03.2021, 10:10
Для Лукашенко наступает самый драматический период
фото: onliner

Пробужденное белорусское общество становится главным субъектом политики.

«Никакого трансфера власти быть в Беларуси не может», - сказал Лукашенко. И уточнил детали этого самого трансфера 2 марта во время совещания, в котором участвовали премьер Роман Головченко, министр обороны Виктор Хренин, госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович и начальник департамента международного сотрудничества Олег Воинов.

Об этом в своем телеграм-канале пишет политолог Валерий Карбалевич.

Лукашенко сказал: «Все, даже вы вчетвером (участники совещания), можете участвовать в этих выборах после новой Конституции — и в парламентских, и в президентских».

Возможно, такой более-менее точный план и является главным итогом переговоров в Сочи. Неслучайно, что Лукашенко так настойчиво утверждает, что тема «трансфера власти» в Беларуси во время встречи с Путиным не обсуждалась. Если он что-то настойчиво отказывает, то стоит как раз на это обратить внимание.

Что все это означает?

Прежде всего, Беларусь вступает в целый ряд электоральных кампаний: местные «выборы», «референдум» по Конституции, президентские «выборы», парламентские «выборы». В условиях политизированного общества это означает перманентный политический кризис. Мы помним, чем закончилась президентская кампания прошлого года. А тут целых четыре компании сразу. Даже если их и попытаются совместить.

Есть большие сомнения, что властям удастся провести электоральные кампании в стерильных условиях.

И как поведет себя номенклатура, силовики после того, когда начнутся эти процессы?

В общем, сам по себе трансфер власти в условиях жесткого персоналистского режима провоцирует политический кризис. А если добавить сюда пробужденное общество, претендующее на статус субъекта политики, то Лукашенко ждет очень драматический период.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пробужденное белорусское общество становится главным субъектом политики.
 
Новости дня
Новости разные
 
Видео: водонапорная башня во время ремонта рухнула прямо на автомобиль коммунальщиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by