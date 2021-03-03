Источник материала: Хартия'97

Для Лукашенко наступает самый драматический период 3.03.2021, 10:10

фото: onliner

Пробужденное белорусское общество становится главным субъектом политики.

«Никакого трансфера власти быть в Беларуси не может», - сказал Лукашенко. И уточнил детали этого самого трансфера 2 марта во время совещания, в котором участвовали премьер Роман Головченко, министр обороны Виктор Хренин, госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович и начальник департамента международного сотрудничества Олег Воинов.

Об этом в своем телеграм-канале пишет политолог Валерий Карбалевич.

Лукашенко сказал: «Все, даже вы вчетвером (участники совещания), можете участвовать в этих выборах после новой Конституции — и в парламентских, и в президентских».

Возможно, такой более-менее точный план и является главным итогом переговоров в Сочи . Неслучайно, что Лукашенко так настойчиво утверждает, что тема «трансфера власти» в Беларуси во время встречи с Путиным не обсуждалась. Если он что-то настойчиво отказывает, то стоит как раз на это обратить внимание.

Что все это означает?

Прежде всего, Беларусь вступает в целый ряд электоральных кампаний: местные «выборы», «референдум» по Конституции, президентские «выборы», парламентские «выборы». В условиях политизированного общества это означает перманентный политический кризис. Мы помним, чем закончилась президентская кампания прошлого года. А тут целых четыре компании сразу. Даже если их и попытаются совместить.

Есть большие сомнения, что властям удастся провести электоральные кампании в стерильных условиях.

И как поведет себя номенклатура, силовики после того, когда начнутся эти процессы?

В общем, сам по себе трансфер власти в условиях жесткого персоналистского режима провоцирует политический кризис. А если добавить сюда пробужденное общество, претендующее на статус субъекта политики, то Лукашенко ждет очень драматический период.

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