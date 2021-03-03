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Илон Маск решил создать "звездную базу" в Техасе
03.03.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мар – Sputnik. Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что создает в штате Техас новый город, об этом он написал в своем Twitter.
"Создаю город Starbase, Техас", сказал Маск.
Название города можно перевести на русский как "звездная база". Маск уточнил, что его площадь будет значительно больше, чем деревня Бока-Чика, где находится космодром компании SpaceX.
Миллионер не обошелся без игры слов, он рассказал, что в городе будут "очень" хорошо относиться к собакам, а мэр будет носить титул "дож", на итальянском это пишется doge, что созвучно с английским dog – "собака".
В конце прошлого года Маск сообщил, что решил обосноваться в Техасе.
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Мэр нового города будет называться на венецианский манер – "дож", миллионер отметил, что в нем будут хорошо относиться к собакам.
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