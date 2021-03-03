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Звезда "Фантастической четверки" подал на развод, но жена об этом не знала
03.03.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Голливудский актер Йоан Гриффит шокировал общественность: звезда франшизы "Фантастическая четверка" подал на развод, даже не предупредив свою супругу.
Голливудский актер 13 лет прожил в браке с коллегой Элис Эванс. Несмотря на то, что 47-летнего Гриффита не раз включали в рейтинги самых сексуальных мужчин, он продолжал хранить верность избраннице. Но оказалось, что в семье давно назревал разрыв.
© AFP 2020 / Bryan Bedder
На днях издание The Blast опубликовало шокирующие факты: Йоан Гриффит подал на развод с женой Элис Эванс после 13 лет совместной жизни.
Поначалу никакой реакции от супруги актера не последовало, а после стало известно, что решение актер принял единолично, не предупредив об этом экс-возлюбленную. Это подтверждает новая публикация Эванс в Instagram.
"Ох, хорошо. Спасибо, что рассказали мне", - подписала скрин с новостью актриса, крайне удивив фолловеров, которые были уверены в совместном решении пары.
"Я в шоке, что он сделал это таким образом"; "Самый ужасный способ расстаться"; "Не верится, что ты хотела сохранить это", - написали подписчики.
Напомним, что пандемия и карантин повлияли на многие пары: громкие
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Единолично поставив точку на 13-летнем браке, актер-валлиец удивил не только поклонников, но и всю свою семью.
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