Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудский актер Йоан Гриффит шокировал общественность: звезда франшизы "Фантастическая четверка" подал на развод, даже не предупредив свою супругу.

Голливудский актер 13 лет прожил в браке с коллегой Элис Эванс. Несмотря на то, что 47-летнего Гриффита не раз включали в рейтинги самых сексуальных мужчин, он продолжал хранить верность избраннице. Но оказалось, что в семье давно назревал разрыв.

На днях издание The Blast опубликовало шокирующие факты: Йоан Гриффит подал на развод с женой Элис Эванс после 13 лет совместной жизни.

Поначалу никакой реакции от супруги актера не последовало, а после стало известно, что решение актер принял единолично, не предупредив об этом экс-возлюбленную. Это подтверждает новая публикация Эванс в Instagram.

"Ох, хорошо. Спасибо, что рассказали мне", - подписала скрин с новостью актриса, крайне удивив фолловеров, которые были уверены в совместном решении пары.

"Я в шоке, что он сделал это таким образом"; "Самый ужасный способ расстаться"; "Не верится, что ты хотела сохранить это", - написали подписчики.

Напомним, что пандемия и карантин повлияли на многие пары: громкие расставания знаменитостей в 2020 году продолжают раскрываться в сети.

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