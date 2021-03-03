«Компания-зомби» потребовала от Intel $2,18 миллиарда

Источник материала: Onliner

Присяжные федерального суда Техаса признали Intel виновной в нарушении патентного права, потребовав от компании выплатить $2,18 млрд в адрес фирмы VLSI Technology. Выступающая истцом компания была заново основана в 2019 году, она не ведет никакой деятельности, и единственным источником ее дохода может стать сумма из иска.

В прошлом VLSI уже существовала: до 1999 года она была независимой организацией из полупроводникового бизнеса, когда ее приобрела Philips за $1 млрд. Позже все активы перекочевали в дочернее предприятие NXP, которое может претендовать на часть суммы иска.

Патенты, о которых идет речь, были выданы в 2009, 2010 и 2012 годах компаниям Freescale Semiconductor и Sigmatel. Однако, как выяснили в Bloomberg, в 2019 году права на патенты были внезапно переданы возродившейся из мертвых VLSI. За VLSI, в свою очередь, стоит инвестиционный фонд Fortress Investment Group, поэтому истца и назвали «компанией-зомби» — так описывают фирмы, которые существуют лишь за счет сторонних финансовый вливаний.

В Intel отмечают, что VLSI «достала из пыльного шкафа» технологии, которые давно никто не использует, и теперь требует нереальную сумму. Корпорация также сделала встречное предложение — выплатить $2,2 млн. Тем не менее, жюри присяжных все же настаивает на выплате 10% выручки Intel — $2,18 млрд. Корпорация не согласна, а Fortress и VLSI готовят еще несколько исков.