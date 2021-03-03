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Видео: водонапорная башня во время ремонта рухнула прямо на автомобиль коммунальщиков

03.03.2021 10:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По соцсетям разлетается ролик из серии «угадай страну по видео». На этот раз прославилась Тверская область, где водонапорная башня рухнула на автомобиль коммунальщиков, приехавших ее ремонтировать, сообщает «РИА Новости». Инцидент произошел в деревне Холмина Оленинского района. В какой-то момент один из рабочих заметил, что башня начала крениться. Через несколько секунд это заметили и остальные. Коммунальщики успели отбежать, прежде чем массивная конструкция превратила «Буханку» в лепешку. К счастью, в автомобиле никого не было.

 
 
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По соцсетям разлетается ролик из серии «угадай страну по видео». На этот раз прославилась Тверская область, где водонапорная башня рухнула на автомобиль...
 
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