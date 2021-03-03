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Видео: водонапорная башня во время ремонта рухнула прямо на автомобиль коммунальщиков
Источник материала: Onliner
По соцсетям разлетается ролик из серии «угадай страну по видео». На этот раз прославилась Тверская область, где водонапорная башня рухнула на автомобиль коммунальщиков, приехавших ее ремонтировать,
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По соцсетям разлетается ролик из серии «угадай страну по видео». На этот раз прославилась Тверская область, где водонапорная башня рухнула на автомобиль...
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