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Авария в Серебрянке: движение трамваев застопорилось на 45 минут (видео)
Источник материала: Onliner
По информации «Минсктранса», вчера, 2 марта, с 18:04 на улице Плеханова, 97 в обоих направлениях из-за ДТП произошла остановка движения трамваев на маршрутах №3, 6, 7, 9. Движение со стороны улицы Козлова было организовано до разворотного кольца «Тракторный завод». Также был организован временный автобусный маршрут №909 (ДС «Серебрянка» — ст. м. «Тракторный завод»). Наш читатель прислал видео с последствиями аварии, которая застопорила движение трамваев в час пик.
— Произошло столкновение трамвая и легковой машины на улице Плеханова в Серебрянке, около одноименного магазина. Скопилось более 20 трамваев, — рассказал автор видео.
После удара Suzuki зажало между трамваем и столбом. Пути оказались заблокированы для движения. Те трамваи, которые могли развернуться, поехали по сокращенным маршрутам, остальные были вынуждены простаивать в заторе, ожидая возможности возобновить движение. Пассажирам ничего не оставалось, как искать другие возможности и средства передвижения. С учетом вечернего часа пик это было не так легко сделать.
Задержка в работе общественного транспорта составила более 45 минут, трамваи пошли только в 18:52.
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По информации «Минсктранса», вчера, 2 марта, с 18:04 на улице Плеханова, 97 в обоих направлениях из-за ДТП произошла остановка движения трамваев на маршрутах №3, 6, 7, 9....
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