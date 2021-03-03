ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Авария в Серебрянке: движение трамваев застопорилось на 45 минут (видео)

03.03.2021 10:33 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

По информации «Минсктранса», вчера, 2 марта, с 18:04 на улице Плеханова, 97 в обоих направлениях из-за ДТП произошла остановка движения трамваев на маршрутах №3, 6, 7, 9. Движение со стороны улицы Козлова было организовано до разворотного кольца «Тракторный завод». Также был организован временный автобусный маршрут №909 (ДС «Серебрянка» — ст. м. «Тракторный завод»). Наш читатель прислал видео с последствиями аварии, которая застопорила движение трамваев в час пик.

— Произошло столкновение трамвая и легковой машины на улице Плеханова в Серебрянке, около одноименного магазина. Скопилось более 20 трамваев, — рассказал автор видео.

После удара Suzuki зажало между трамваем и столбом. Пути оказались заблокированы для движения. Те трамваи, которые могли развернуться, поехали по сокращенным маршрутам, остальные были вынуждены простаивать в заторе, ожидая возможности возобновить движение. Пассажирам ничего не оставалось, как искать другие возможности и средства передвижения. С учетом вечернего часа пик это было не так легко сделать.

Задержка в работе общественного транспорта составила более 45 минут, трамваи пошли только в 18:52.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации «Минсктранса», вчера, 2 марта, с 18:04 на улице Плеханова, 97 в обоих направлениях из-за ДТП произошла остановка движения трамваев на маршрутах №3, 6, 7, 9....
 
Новости дня
Новости разные
 
МИД Литвы о намерении Беларуси добиваться экстрадиции Тихановской: мы не выдаем людей, подвергающихся политическим преследованиям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by