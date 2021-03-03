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Минск: мужчина ударил женщину ногой на месте ДТП (видео)

03.03.2021 10:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В сети распространяется видео, снятое на столичном перекрестке. В ролике можно заметить два разбитых автомобиля, причем один из них остановился на полосе встречного движения. У обеих машин повреждены передние части кузова. На записи показано, как мужчина что-то говорит на повышенных тонах, а после бьет женщину ногой.

По данным «Маланки», мужчина находился в неадекватном состоянии, после в ожидании ГАИ вел себя агрессивно: «Пытался ударить ногой в живот свидетельницу, кричал, что ему на всех плевать, и угрожал окружающим». Также источник уверяет, что на свидетелей уже после происшествия оказывалось давление со стороны сотрудников ОВД, подтверждений этому нет.

Судя по записи, инцидент имел место на перекрестке, через который проходит 21-й автобусный маршрут, где есть выделенная полоса для поворота налево, за которым размещена АЗС с синей подсветкой и четырехэтажное жилое здание. По этим параметрам подходит пересечение Партизанского проспекта и ул. Кабушкина, точный адрес — пр. Партизанский, 104. Утверждается, что все произошло в ночь с 1 на 2 марта. На видео заметна скорая — возможно, не обошлось без пострадавших. С этими данными мы обратились в Минскую ГАИ.

Там подготовили официальный комментарий на канале Госавтоинспекции в Telegram: "1 марта около 21:20 водитель 1988 года рождения с признаками алкогольного опьянения управлял Mazda. Двигаясь по пр.Партизанскому (со стороны ул. Кулешова в направлении ул. Центральной), он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Volkswagen. Последний остановился на запрещающий сигнал светофора".

Минск: мужчина ударил женщину ногой на месте ДТП (видео)

"В результате ДТП водитель Volkswagen получил телесные повреждения, по поводу которых был доставлен в учреждение здравоохранения, - дополнили в ГАИ. - После ДТП виновник скрылся с места происшествия. Однако в результате оперативно-розыскных мероприятий водитель Mazda был установлен и возвращен на место ДТП. От прохождения в установленном порядке освидетельствования мужчина отказался".

Минск: мужчина ударил женщину ногой на месте ДТП (видео)

По данным инспекторов, минчанин был задержан, в отношении него составлены административные материалы по следующим статьям КоАП РБ: ч. 2 ст. 18.16 (оставление места ДТП), ч. 2 ст. 18.15 (отказ от прохождения в установленном порядке освидетельствования), ст. 19.1 (Мелкое хулиганство).

Минск: мужчина ударил женщину ногой на месте ДТП (видео)

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