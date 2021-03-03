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Минск: мужчина ударил женщину ногой на месте ДТП (видео)
Источник материала: Onliner
В сети распространяется видео, снятое на столичном перекрестке. В ролике можно заметить два разбитых автомобиля, причем один из них остановился на полосе встречного движения. У обеих машин повреждены передние части кузова. На записи показано, как мужчина что-то говорит на повышенных тонах, а после бьет женщину ногой.
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Судя по записи, инцидент имел место на перекрестке, через который проходит 21-й автобусный маршрут, где есть выделенная полоса для поворота налево, за которым размещена АЗС с синей подсветкой и четырехэтажное жилое здание. По этим параметрам подходит пересечение Партизанского проспекта и ул. Кабушкина, точный адрес — пр. Партизанский, 104. Утверждается, что все произошло в ночь с 1 на 2 марта. На видео заметна скорая — возможно, не обошлось без пострадавших. С этими данными мы обратились в Минскую ГАИ.
Там подготовили официальный комментарий на канале Госавтоинспекции в Telegram: "1 марта около 21:20 водитель 1988 года рождения с признаками алкогольного опьянения управлял Mazda. Двигаясь по пр.Партизанскому (со стороны ул. Кулешова в направлении ул. Центральной), он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Volkswagen. Последний остановился на запрещающий сигнал светофора".
"В результате ДТП водитель Volkswagen получил телесные повреждения, по поводу которых был доставлен в учреждение здравоохранения, - дополнили в ГАИ. - После ДТП виновник скрылся с места происшествия. Однако в результате оперативно-розыскных мероприятий водитель Mazda был установлен и возвращен на место ДТП. От прохождения в установленном порядке освидетельствования мужчина отказался".
По данным инспекторов, минчанин был задержан, в отношении него составлены административные материалы по следующим статьям КоАП РБ: ч. 2 ст. 18.16 (оставление места ДТП), ч. 2 ст. 18.15 (отказ от прохождения в установленном порядке освидетельствования), ст. 19.1 (Мелкое хулиганство).
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В сети распространяется видео, снятое на столичном перекрестке. В ролике можно заметить два разбитых автомобиля, причем один из них остановился на полосе...
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