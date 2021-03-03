В Могилеве начинают бесплатно показывать мультики на мове - для всей семьи. Пойдете?

Источник материала: Tut.by

В Могилеве начинают бесплатно показывать мультфильмы на мове. Проект назвали «Z-божжа», и открывают его слушатели школы городских инициатив «Теплица». Первый показ — уже 7 марта.



Фото: film.ru

Организаторы проекта считают, что просмотр мультфильмов на мове — это как занимательные уроки языка как для взрослых, так и для детей и подростков. Так что приходить на сеансы можно и даже нужно семьями.

Первым покажут мультфильм «Рыбка Поньо» — уже в эту субботу, 7 марта, в тайм-кафе «Небо» на улице Ленинской, 7. Вход свободный, но по обязательной предварительной регистрации — она тут .

Все участники получат в подарок небольшие словарики по теме.