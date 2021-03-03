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В Могилеве начинают бесплатно показывать мультики на мове - для всей семьи. Пойдете?

03.03.2021 10:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве начинают бесплатно показывать мультфильмы на мове. Проект назвали «Z-божжа», и открывают его слушатели школы городских инициатив «Теплица». Первый показ — уже 7 марта.


Фото: film.ru

Организаторы проекта считают, что просмотр мультфильмов на мове — это как занимательные уроки языка как для взрослых, так и для детей и подростков. Так что приходить на сеансы можно и даже нужно семьями.

Первым покажут мультфильм «Рыбка Поньо» — уже в эту субботу, 7 марта, в тайм-кафе «Небо» на улице Ленинской, 7. Вход свободный, но по обязательной предварительной регистрации — она тут.

Все участники получат в подарок небольшие словарики по теме.

 
Теги: Могилев
 
 
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Проект «Z-божжа» придумали слушатели школы городских инициатив «Теплица».
 
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