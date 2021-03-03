В Браславском районе Volkswagen Passat насмерть сбил пешехода

Источник материала: Tut.by

В Браславском районе погиб пешеход, сообщает ГАИ региона.

ДТП произошло около девяти часов вечера 2 марта на 214-м километре трассы Логойск — Зембин — Глубокое — граница Латвии.

47-летний водитель Volkswagen Passat сбил 28-летнего пешехода.

Мужчина погиб на месте.