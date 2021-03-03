|
В Браславском районе Volkswagen Passat насмерть сбил пешехода
Источник материала: Tut.by
В Браславском районе погиб пешеход,
ДТП произошло около девяти часов вечера 2 марта на 214-м километре трассы Логойск — Зембин — Глубокое — граница Латвии.
47-летний водитель Volkswagen Passat сбил 28-летнего пешехода.
Мужчина погиб на месте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Браславском районе погиб пешеход: ДТП произошло около девяти часов вечера 2 марта на 214-м километре трассы Логойск - Зембин - Глубокое - граница Латвии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)