Весенний шопинг. Выбрали выгодные карты для покупок одежды и обуви

Вот и наступила долгожданная весна. А с наступлением тепла всегда хочется сменить или разнообразить свой гардероб, поэтому мы решили посмотреть, какие карты с «плюшками» на шопинг в магазинах одежды и обуви предлагают банки. FINANCE.TUT.BY выяснил размер скидок/кэшбека по такому «пластику» и его стоимость.
В таблице указана информация по дебетовым картам, по которым можно получить кэшбек (1,5% и выше) или скидку за покупки в магазинах одежды и обуви.
Название банка
Размер кэшбека/скидки
Стоимость
Альфа-Банк,
Пакет решений Smart Classic
При оформлении пакета решений Smart Classic можно оформить бесплатно доп. бонусную карту: например
«AliExpress». По ней начисляется 5% кэшбека за покупки на сайте и до 1% в других магазинах. Кэшбек рассчитывается в виде Алибонусов (1 Алибонус = 1 BYN), ими можно оплатить 100% стоимости товара на AliExpress (включая доставку).
Или Карту№ 1. По ней начисляются 2% кэшбек по любимой категории: например, «Покупки». В эту категорию входят одежда, обувь, косметика, часы и ювелирные изделия, продуктовые супермаркеты и магазины, Duty Free и др.
4,9 BYN в месяц. При определенных условиях (например, 15 транзакций в месяц или при расчете от 250 BYN в месяц) — бесплатно.
Беларусбанк,
Visa Gold в клубе «Леди»
Кэшбек до 12% в организациях-партнерах. Например, в магазинах обуви «Отико» кэшбек 2%, в магазине одежды «VERSADO» — 5%, «Pompa» — 3%, некоторых магазинах «Свiтанак» — 2%.
Выпуск — 12 BYN, обслуживание — 12 BYN в год (за 2-й и 3-й).
Если вы член БСЖ или рассчитываетесь в течение года больше чем на 2500 BYN комиссия не взимается.
При оформлении онлайн единовременная плата — 30 BYN.
Банк БелВЭБ,
Visa Infinite в пакете услуг «Все»
По карте Visa Infinite в пакете услуг «Все по максимуму» начисляются баллы по программе лояльности UP4U до 2% при оплате в организациях-партнерах.
Например, в магазине Lamoda, Mothercare, Next, Hunkemoller, United Colors of Benetton Kids.
50 BYN в месяц. При расчете или остатке на счете 3000 BYN (и более) в месяц — обслуживание без комиссии.
Белгазпромбанк,
Visa payWave Cashalot
В магазинах обуви «Dilanov», JOKER — 5% кэшбека; в «ВертВолл» и «Caprice» — 4%; в AIDINI и Selfie — 3,5%, в Originals — 3%, в Scorpione, Mario Berluchi, Rieker, К+С Немецкая обувь — 2%.
В магазинах одежды Designo, QUEEN, Империя, BONJOUR — 5%, в SELA, NELVA, BAON — 3%, в Sensation, Balunova Fashion Design Studio, Galano — 2%.
Бесплатно на 5 лет
Белинвестбанк,
Visa Rewards Joker
По карте можно установить любимую категорию «Мода», по которой будет начисляться повышенный кэшбек 3% (за операции от 10 руб.). МСС-коды магазинов:
5139 Обувь
5661 Обувной магазин
5131 Штучный товар, одежда
5611 Магазин мужской и мальчиковой одежды и аксессуаров
5621 Магазин готовой женской одежды
5631 Магазин женских аксессуаров
5641 Детская и подростковая одежда
5651 Одежда для семьи
5681 Магазины меховых изделий
5691 Магазин мужской и женской одежды
5699 Одежда и аксессуары
5948 Кожаные изделия
4,99 BYN в месяц. При расчете по карте от 900 BYN в месяц — бесплатно.
БПС-Сбербанк
Можно выпустить Mastercard World «DanaCard».
Начисляется 5% бонусными баллами за покупки у партнеров в ТРЦ «Dana Mall» в месяце получения карты и в течение 2 последующих, потом — 3%; 1% — за покупки в остальных магазинах.
Накопленные бонусы можно обменять на купоны и подарочные сертификаты торговых объектов.
Есть скидки, например, в магазинах Elema 5%, в ГУМе — до 7%, в «Милавице» — до 10%, в ЦУМе — до 20%, в ECCO, Femme и New Balance — до 10%, в Vans — 7% и др.
Или Visa Gold Rewards «LaCard».
При предоплате в магазине Lamoda начисляется кэшбек 10% с каждого чека на сумму от 100 руб. и 6% — на сумму от 50 руб. Если расплачиваться в пункте выдачи, кэшбеки будут 5% и 3% в зависимости от суммы.
Выпуск — 0.03 BYN и 2 BYN ежемесячно.
При расчете в месяц на более 200 BYN — без комиссии.
Также есть карта Visa Rewards Bonus. Можно подключить (1 BYN в месяц) любимую категорию «Одежда, обувь, ювелирные изделия и часы» и получать по ней повышенный кэшбек 2%.
Также предусмотрен манибэк в магазинах-партнерах: обувь от «Коваленко» (10%), DEVUR, NELVA и FEMME (2%).
0,03 BYN — оформление и 3 BYN ежемесячно за обслуживание.
Если рассчитываться на 450 BYN и более в месяц, комиссия не взимается.
Банк Дабрабыт,
Visa Gold «Матуля»
По программе лояльности «Кола» скидка 10% в магазине BUNT, 5% в «Basconi» и в ЦУМе по понедельникам 20−22%
Также по карте кэшбек 2% в магазинах детской одежды, магазинах женской и семейной одежды. Скидка 10% в магазине дизайнерской одежды ZNWR (на сайте только по промокоду «mamapro»), в магазине белья для беременных и кормящих ФЭСТ — 15%.
Бесплатно на 3 года
Идея Банк,
Visa Gold «Шоппер»
По карте Visa Gold «Шоппер» начисляется кэшбек 3% (за операции более 10 BYN) в магазинах одежды и обуви (MCC-коды: 5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 7251, 7278, 7296). И годовой кэшбек 7% от суммы выплаченного манибека.
0,99 BYN в месяц
По карте MasterCard Galleria начисляется кэшбек 5% (за операции более 10 BYN) в первые 3 месяца после оформления карты за расчеты в большинстве торговых точек ТЦ «Galleria Minsk». Потом — 2%. Предусмотрен также годовой кэшбэк 7% от выплаченной суммы за год.
По карте действует программа лояльности «Моцная картка».
Первый год обслуживания — 5 BYN, последующие — 15 BYN в год.
МТбанк,
Masterсard «Халва Плюс»
Кэшбэк до 10% в виде бонусных баллов при расчете в организациях-партнерах. 1 балл = 1 рублю. Баллами можно пополнить баланс А1 или рассчитаться в магазинах-партнерах.
Например, в магазинах нижнего белья Hunkemöller — 4%, в «Esotiq» — 3%, в «Милавице» и «Conte», в ЦУМе и универмаге «Беларусь» — 2%; в магазинах одежды Sela и Max and Co — 2,5%, в Berghaus — 3%, в Nelva — 3,5%, в Sister’s, 5 Авеню, David Moore, Gant, «Оранжевый верблюд», Marselino — 4%, в FASHION F&B BOUTIQUE — 5%, в Gin tonic — 7%; в магазинах обуви BELWEST, Keddo, Redstyle — 2%, в Laufer и Linxs — 3%, в Respect — 3,5%, в CAPRICE, Shoes Concept — 4%, в Scorpione и Shagovita — 4,5%.
19.90 BYN в год
Приорбанк
По любой карте банка действует программа KEYcard, по которой начисляется кэшбек в разных категориях.
Например, можно выпустить Visa Classic «Яркая», кэшбек которой (1%) за покупки от 10 BYN суммируется с манибеком KEYcard.
Например, в магазинах BIG STAR — 1% (по карте будет 2%), в VIOLET и Isabel Garcia — 3%, в магазине женского белья VERALLY — 4%.
5 BYN на 4 года при оформлении на сайте до 30 апреля
Территория обуви «Shoes Terra» — 2,5%, AliExpress — 3,45%, Etam, RU_Converse — 3,5%, Conteshop, Reebok RU — 5%, Tbdress.com — 6%, BAHYSH LEATHER — 7,5% и др.
Бесплатно на 3 года
Статусбанк,
Mastercard World «Статускарта»
Скидки по дисконтной программе «Е-ПЛЮС»:
В ELIZ — 3%, в «Милавице», CAPRICE (Каприз), К+С, PUMA — 5%, в Sister’s — до 5%, в VERALLY («Вералли») — 7%/
Бесплатно на срок до 30 месяцев
Франсабанк
По всем картам банка в рамках программы лояльности «Друзья» предусмотрены скидки до 20%.
Например, в магазинах одежды Swallow («Свэлоу») — 5%, в секонд-хенде Fashion House — 10%, TOPMEN (Лида) — 5%, в магазине обуви «Sandal» — 3%.
MasterCard Standard стоит 25 BYN (счет в бел./росс. рублях) и 45 BYN (счет в евро/долларах) за 3 года.
Название банка
Размер кэшбека/скидки
Стоимость
Альфа-Банк,
Пакет решений Smart Classic
При оформлении пакета решений Smart Classic можно оформить бесплатно доп. бонусную карту: например
«AliExpress». По ней начисляется 5% кэшбека за покупки на сайте и до 1% в других магазинах. Кэшбек рассчитывается в виде Алибонусов (1 Алибонус = 1 BYN), ими можно оплатить 100% стоимости товара на AliExpress (включая доставку).
Или Карту№ 1. По ней начисляются 2% кэшбек по любимой категории: например, «Покупки». В эту категорию входят одежда, обувь, косметика, часы и ювелирные изделия, продуктовые супермаркеты и магазины, Duty Free и др.
4,9 BYN в месяц. При определенных условиях (например, 15 транзакций в месяц или при расчете от 250 BYN в месяц) — бесплатно.
Беларусбанк,
Visa Gold в клубе «Леди»
Кэшбек до 12% в организациях-партнерах. Например, в магазинах обуви «Отико» кэшбек 2%, в магазине одежды «VERSADO» — 5%, «Pompa» — 3%, некоторых магазинах «Свiтанак» — 2%.
Выпуск — 12 BYN, обслуживание — 12 BYN в год (за 2-й и 3-й).
Если вы член БСЖ или рассчитываетесь в течение года больше чем на 2500 BYN комиссия не взимается.
При оформлении онлайн единовременная плата — 30 BYN.
Банк БелВЭБ,
Visa Infinite в пакете услуг «Все»
По карте Visa Infinite в пакете услуг «Все по максимуму» начисляются баллы по программе лояльности UP4U до 2% при оплате в организациях-партнерах.
Например, в магазине Lamoda, Mothercare, Next, Hunkemoller, United Colors of Benetton Kids.
50 BYN в месяц. При расчете или остатке на счете 3000 BYN (и более) в месяц — обслуживание без комиссии.
Белгазпромбанк,
Visa payWave Cashalot
В магазинах обуви «Dilanov», JOKER — 5% кэшбека; в «ВертВолл» и «Caprice» — 4%; в AIDINI и Selfie — 3,5%, в Originals — 3%, в Scorpione, Mario Berluchi, Rieker, К+С Немецкая обувь — 2%.
В магазинах одежды Designo, QUEEN, Империя, BONJOUR — 5%, в SELA, NELVA, BAON — 3%, в Sensation, Balunova Fashion Design Studio, Galano — 2%.
Бесплатно на 5 лет
Белинвестбанк,
Visa Rewards Joker
По карте можно установить любимую категорию «Мода», по которой будет начисляться повышенный кэшбек 3% (за операции от 10 руб.). МСС-коды магазинов:
5139 Обувь
5661 Обувной магазин
5131 Штучный товар, одежда
5611 Магазин мужской и мальчиковой одежды и аксессуаров
5621 Магазин готовой женской одежды
5631 Магазин женских аксессуаров
5641 Детская и подростковая одежда
5651 Одежда для семьи
5681 Магазины меховых изделий
5691 Магазин мужской и женской одежды
5699 Одежда и аксессуары
5948 Кожаные изделия
4,99 BYN в месяц. При расчете по карте от 900 BYN в месяц — бесплатно.
БПС-Сбербанк
Можно выпустить Mastercard World «DanaCard».
Начисляется 5% бонусными баллами за покупки у партнеров в ТРЦ «Dana Mall» в месяце получения карты и в течение 2 последующих, потом — 3%; 1% — за покупки в остальных магазинах.
Накопленные бонусы можно обменять на купоны и подарочные сертификаты торговых объектов.
Есть скидки, например, в магазинах Elema 5%, в ГУМе — до 7%, в «Милавице» — до 10%, в ЦУМе — до 20%, в ECCO, Femme и New Balance — до 10%, в Vans — 7% и др.
Или Visa Gold Rewards «LaCard».
При предоплате в магазине Lamoda начисляется кэшбек 10% с каждого чека на сумму от 100 руб. и 6% — на сумму от 50 руб. Если расплачиваться в пункте выдачи, кэшбеки будут 5% и 3% в зависимости от суммы.
Выпуск — 0.03 BYN и 2 BYN ежемесячно.
При расчете в месяц на более 200 BYN — без комиссии.
Также есть карта Visa Rewards Bonus. Можно подключить (1 BYN в месяц) любимую категорию «Одежда, обувь, ювелирные изделия и часы» и получать по ней повышенный кэшбек 2%.
Также предусмотрен манибэк в магазинах-партнерах: обувь от «Коваленко» (10%), DEVUR, NELVA и FEMME (2%).
0,03 BYN — оформление и 3 BYN ежемесячно за обслуживание.
Если рассчитываться на 450 BYN и более в месяц, комиссия не взимается.
Банк Дабрабыт,
Visa Gold «Матуля»
По программе лояльности «Кола» скидка 10% в магазине BUNT, 5% в «Basconi» и в ЦУМе по понедельникам 20−22%
Также по карте кэшбек 2% в магазинах детской одежды, магазинах женской и семейной одежды. Скидка 10% в магазине дизайнерской одежды ZNWR (на сайте только по промокоду «mamapro»), в магазине белья для беременных и кормящих ФЭСТ — 15%.
Бесплатно на 3 года
Идея Банк,
Visa Gold «Шоппер»
По карте Visa Gold «Шоппер» начисляется кэшбек 3% (за операции более 10 BYN) в магазинах одежды и обуви (MCC-коды: 5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 7251, 7278, 7296). И годовой кэшбек 7% от суммы выплаченного манибека.
0,99 BYN в месяц
По карте MasterCard Galleria начисляется кэшбек 5% (за операции более 10 BYN) в первые 3 месяца после оформления карты за расчеты в большинстве торговых точек ТЦ «Galleria Minsk». Потом — 2%. Предусмотрен также годовой кэшбэк 7% от выплаченной суммы за год.
По карте действует программа лояльности «Моцная картка».
Первый год обслуживания — 5 BYN, последующие — 15 BYN в год.
МТбанк,
Masterсard «Халва Плюс»
Кэшбэк до 10% в виде бонусных баллов при расчете в организациях-партнерах. 1 балл = 1 рублю. Баллами можно пополнить баланс А1 или рассчитаться в магазинах-партнерах.
Например, в магазинах нижнего белья Hunkemöller — 4%, в «Esotiq» — 3%, в «Милавице» и «Conte», в ЦУМе и универмаге «Беларусь» — 2%; в магазинах одежды Sela и Max and Co — 2,5%, в Berghaus — 3%, в Nelva — 3,5%, в Sister’s, 5 Авеню, David Moore, Gant, «Оранжевый верблюд», Marselino — 4%, в FASHION F&B BOUTIQUE — 5%, в Gin tonic — 7%; в магазинах обуви BELWEST, Keddo, Redstyle — 2%, в Laufer и Linxs — 3%, в Respect — 3,5%, в CAPRICE, Shoes Concept — 4%, в Scorpione и Shagovita — 4,5%.
19.90 BYN в год
Приорбанк
По любой карте банка действует программа KEYcard, по которой начисляется кэшбек в разных категориях.
Например, можно выпустить Visa Classic «Яркая», кэшбек которой (1%) за покупки от 10 BYN суммируется с манибеком KEYcard.
Например, в магазинах BIG STAR — 1% (по карте будет 2%), в VIOLET и Isabel Garcia — 3%, в магазине женского белья VERALLY — 4%.
5 BYN на 4 года при оформлении на сайте до 30 апреля
Территория обуви «Shoes Terra» — 2,5%, AliExpress — 3,45%, Etam, RU_Converse — 3,5%, Conteshop, Reebok RU — 5%, Tbdress.com — 6%, BAHYSH LEATHER — 7,5% и др.
Бесплатно на 3 года
Статусбанк,
Mastercard World «Статускарта»
Скидки по дисконтной программе «Е-ПЛЮС»:
В ELIZ — 3%, в «Милавице», CAPRICE (Каприз), К+С, PUMA — 5%, в Sister’s — до 5%, в VERALLY («Вералли») — 7%/
Бесплатно на срок до 30 месяцев
Франсабанк
По всем картам банка в рамках программы лояльности «Друзья» предусмотрены скидки до 20%.
Например, в магазинах одежды Swallow («Свэлоу») — 5%, в секонд-хенде Fashion House — 10%, TOPMEN (Лида) — 5%, в магазине обуви «Sandal» — 3%.
MasterCard Standard стоит 25 BYN (счет в бел./росс. рублях) и 45 BYN (счет в евро/долларах) за 3 года.
Кроме этого, по карте «Моцная картка» (либо ее можно оформить в Белинвестбанке, БПС-Сбербанке, Банке БелВэб, БСБ Банке, Белагропромбанке, Идея Банке, Банке Решение и Цептер Банке), скидки будут в магазинах Sister’s, «К+С» — 5%, VANS — 7%, в «Милавица», LIZA MUROMSKAYA, PIZHON — 10%, в Pietro Filipi — до 15%.
Платежные системы Visa и Masterсard тоже предлагают свои бонусы для премиальных и элитных карт (например, в магазинах Mark Formelle, United Colors of Benetton, Stuart Weitzman, Adidas, Reebok, Next, Gant, Vandini, Pollini, Pierre Cardin и др.)