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На Партизанском Mazda выехала на встречку и врезелась в VW, стоящий на светофоре. Водитель хотел скрыться

03.03.2021 10:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Партизанском проспекте вечером 1 марта произошло ДТП с выездом на встречную полосу. Подробности рассказали в столичной ГАИ.


По предварительной информации, около 21 часов 20 минут водитель 1988 года рождения с признаками алкогольного опьянения управлял автомобилем Mazda. Двигаясь по пр. Партизанскому со стороны улицы Кулешова в направлении улицы Центральной, он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen. Последний остановился на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП водитель VW получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение.


После ДТП виновник скрылся с места происшествия. Однако в результате оперативно-розыскных мероприятий водитель Mazda был установлен и возвращен на место ДТП. От прохождения в установленном порядке освидетельствования мужчина отказался.


Минчанин задержан, в отношении него составлены административные материалы по ч. 2 ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь (оставление места ДТП), ч. 2 ст. 18.15 КоАП Республики Беларусь (отказ от прохождения в установленном порядке освидетельствования), ст. 19.1 КоАП (Мелкое хулиганство).

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В результате ДТП водитель VW получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения.
 
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