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На Партизанском Mazda выехала на встречку и врезелась в VW, стоящий на светофоре. Водитель хотел скрыться
Источник материала: Tut.by
На Партизанском проспекте вечером 1 марта произошло ДТП с выездом на встречную полосу. Подробности
По предварительной информации, около 21 часов 20 минут водитель 1988 года рождения с признаками алкогольного опьянения управлял автомобилем Mazda. Двигаясь по пр. Партизанскому со стороны улицы Кулешова в направлении улицы Центральной, он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen. Последний остановился на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП водитель VW получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение.
После ДТП виновник скрылся с места происшествия. Однако в результате оперативно-розыскных мероприятий водитель Mazda был установлен и возвращен на место ДТП. От прохождения в установленном порядке освидетельствования мужчина отказался.
Минчанин задержан, в отношении него составлены административные материалы по ч. 2 ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь (оставление места ДТП), ч. 2 ст. 18.15 КоАП Республики Беларусь (отказ от прохождения в установленном порядке освидетельствования), ст. 19.1 КоАП (Мелкое хулиганство).
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На Партизанском Mazda выехала на встречку и врезелась в VW, стоящий на светофоре. Водитель хотел скрыться
В результате ДТП водитель VW получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения.
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