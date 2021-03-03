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Главный тренер БАТЭ высказался о бойкоте фанатов
Источник материала: Tut.by
На YouTube-канале «Честнок» вышел
— Всё равно с людьми солидарен, в плане того, что это их выбор. Они приняли решение, значит, посчитали, что так надо.
Что я могу сказать? Я ждал встречи с ними. Когда я играл против БАТЭ и на трибуне был фан-сектор, было очень тяжело (Жуковский ранее возлавлял «Ислочь». — Прим.TUT.BY). Когда они начинали шуметь, начинали гнать команду, команды немножко ломались, честно скажу. Я бы очень хотел, чтобы была эта поддержка, но на данный момент, как есть. Я сожалею, что их нет с нами рядом, — заявил он.
Напоним, из-за политической ситуации в стране фанаты уже более 10 белорусских клубов приняли решение
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