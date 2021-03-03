Этой весной группа «Руки Вверх!» дважды выступит в Минске

Источник материала: Tut.by

Этой весной российская группа «Руки вверх!» отыграет два концерта подряд на одной из крупнейших площадок Беларуси: их выступления пройдут 26 и 27 марта в «Минск-Арене». Билеты уже в продаже.



Фото предоставлено организаторами

Группу «Руки Вверх!» можно смело назвать рекордсменами по концертным сборам. Ежегодно они дают около сотни концертов от Владивостока до Калининграда на самых крупных концертных площадках. Уже 25 лет «Руки Вверх!» дарят людям позитивные эмоции и заставляют залы танцевать под те песни, которые популярны не только среди преданных поклонников из 90-х, но и среди современной молодежи.

Хиты группы знакомы практически каждому, независимо от возраста, социального положения и геолокации, а видео на YouTube до сих пор набирают десятки миллионов просмотров. Даже те, кто не записывался в ряды фанатов, без труда продолжат фразы из их песен. «Забирай меня скорей» ─ «Увози за сто морей», «Потому что есть Алешка у тебя» ─ «О Лешке ты вздыхаешь зря», «Крошка моя, я по тебе скучаю» ─ «Я от тебя письма не получаю». Это как пароль на вход в клуб, в котором всегда узнаешь своих.



Фото предоставлено организаторами

Уже сегодня билеты на концерт 26 марта в Минске почти распроданы. Поэтому группа организует второй концерт для жителей Беларуси. 27 марта на сцене «Минск-Арены» состоится дополнительное выступление «Руки Вверх!» с новой программой.

Специально для юбилейного тура музыканты разрабатывают новое световое, звуковое и визуальное шоу. На концертах будет задействовано максимальное количество звука, чтобы каждый зритель в зале смог услышать любимые композиции, а большие экраны помогут увидеть все происходящее на сцене.



Фото предоставлено организаторами

В Минск Сергей Жуков везет не только свежие композиции, но и любимые хиты прошлых лет. И хотя он говорит, что «нужно вовремя уходить со сцены и иногда давать концерты», можно смело прогнозировать: «Руки Вверх!» опустят руки еще очень нескоро. Билеты на юбилейный концерт «Руки Вверх!» уже в продаже.

Когда: 26 и 27 марта 2021 года, 19.00

Где: «Минск-Арена»

Сколько: от 54 до 134 рублей Купить билет