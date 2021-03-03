В России удивились оружейным санкциям США - поставок оружия не было со времен Второй мировой

Источник материала: Tut.by

Каких-либо поставок вооружений из США в Россию не осуществляется и не планируется. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ, пишет ТАСС.



Памятник ленд-лизу на Аляске. Фото: wikipedia.org

«Анонсированные вчера [во вторник] очередные санкции США в отношении нашей страны, в данном конкретном случае, применительно к экспорту вооружений, вызывают недоумение, так как никаких поставок оружия из США в РФ не осуществляется и, естественно, не планируется», — проинформировали в ФСВТС.

Как подчеркнули в пресс-службе, последняя поставка обороной продукции из США относится к периоду Великой Отечественной войны. «Для исторической достоверности — последний раз доставка той или иной военной техники в нашу страну из США производилась во времена Великой Отечественной войны по программе ленд-лиза, об окончании которой 21 августа 1945 года объявил президент Трумэн», — сообщили в пресс-службе ФСВТС РФ.

Ранее во вторник Госдепартамент США сообщил о прекращении продажи и экспорта в Россию любых оборонных изделий и услуг оборонного назначения, выдачи лицензий, а также предоставления разрешений на экспорт вооружений в РФ.