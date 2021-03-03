Силовики громили авто на Дзержинского, водитель хотел уехать и сбил гаишника. Суд огласил приговор

Источник материала: Tut.by

В сентябре в Минске на проспекте Дзержинского 36-летнему минчанину Алексею Стерликову силовики разбили автомобиль, он хотел скрыться и задел инспектора ГАИ. Мужчину задержали, а теперь судили за сопротивление сотруднику ОВД. Сегодня, как сообщает «Наша ніва» , водителю вынесли приговор — четыре года колонии общего режима.





Напомним, 24 сентября прошлого года после инаугурации Александра Лукашенко в Минске на проспекте Дзержинского произошло громкое ночное происшествие. В интернет попало видео очевидцев, как силовики громят автомобили на проезжей части, в какой-то момент один из водителей на VW попытался уехать оттуда. Затем МВД сообщило, что водитель был нетрезв, подрезал автобус, блокировал движение, пытался скрыться и наехал на инспектора ГАИ. Вскоре автомобилиста задержали на улице Разинской, взяли под стражу и возбудили в отношении него уголовное дело.

Обвиняемым оказался 36-летний минчанин Алексей Стерликов. Первое заседание по его делу прошло 25 февраля в суде Заводского района столицы. Заседание вел судья Геннадий Янковский. Сторону обвинения представляла прокурор Ольга Диндилевич. Защищал обвиняемого адвокат Андрей Бирюков. Потерпевший — инспектор ДПС Московской ГАИ 30-летний Максим Завадский.

Гособвинитель сообщила, что около 23.55 на проспекте Дзержинского, возле дома № 11, ехал задним ходом Volkswagen Passat с поврежденным ветровым стеклом, автомобиль развернулся и начал движение во встречном направлении. Водителю (им и был Стерликов) подавались сигналы об остановке из патрульных авто с помощью проблесковых маячков и звукового сигнала, но он их не выполнил.

Милиция преследовала его и догнала на улице Разинской, там в какой-то момент VW начал движение задним ходом, при этом передняя водительская дверь в машине была открыта. Во время движения автомобиль наехал на инспектора ДПС лейтенанта Завадского, из-за чего милиционер получил кровоподтеки, ссадины, не повлекшие кратковременного расстройства здоровья. Также была повреждена форма инспектора, повреждения получил Geely оперативного назначения.

Отметим, что в выступлении с обвинительным словом прокурор Диндилевич про алкогольное опьянение Стерликова ничего не сказала. Хотя изначально милиция говорила, что водитель был нетрезв.

Действия обвиняемого квалифицировали по ч. 2 ст. 363 УК Беларуси (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок). Максимальная санкция — до 5 лет лишения свободы. Вину по 2-й части предъявляемой статьи обвиняемый не признал. Сказал, что его действия подпадают под ч. 1 ст. 363, ведь умысла на причинение насилия у него не было.



На первой скамейке — пострадавший гаишник Завадский

Жена обвиняемого, 28-летняя Татьяна, которая была в авто во время происшествия, выступила на суде в качестве свидетеля. Девушка рассказала, что было перед погоней: вместе с мужем она возвращалась домой из кафе, увидели пробку, остановились и тут на них набросились силовики и начали бить машину.

Пострадавший гаишник сообщил, что не знает, что происходило до того, как VW поехал по проспекту задним ходом, не отреагировал на мигалки и сирену на машинах ГАИ. За полученные травмы он подал иск на 20 тысяч рублей и обосновал сумму фразой: «Жизнь моя бесценна».

Сегодня судья приговорил Алексея Стерликова к четырем годам колонии общего режима. Также его фирма (на нее оформлен автомобиль) выплатит 10 тысяч рублей пострадавшему инспектору ГАИ.

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