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По подозрению в получении взяток задержаны директор и начальник бюро филиала «Атланта»

03.03.2021 11:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Барановичах сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД задержали во время получения взятки директора Барановичского станкостроительного завода (филиал ЗАО «Атлант») и начальника бюро коммерческого отдела.

По подозрению в получении взяток задержаны директор и начальник бюро филиала «Атланта»

Как сообщает пресс-служба МВД, руководитель предприятия пытался скрыться от правоохранителей в туалете и избавиться от денег. Тем не менее наличные удалось изъять. У начальника бюро сумма оказалась как в российских рублях, так и в американских долларах.

Установлено, что должностные лица получили взятку от представителя челябинской (РФ) фирмы за своевременное исполнение договоров поставок металлоизделий. По мнению правоохранителей, работники белорусского предпрития могли получать «откаты» ежегодно в виде процента от суммы товарооборота. Как правило, делалось это через трех-четырех посредников.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по ч.2 ст. 430 (получение взятки в крупном размере). Подозреваемые водворены в ИВС.

Проводятся оперативно–следственные действия, направленные на установление иных участников и фактов противоправной деятельности.

 
 
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В Барановичах сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД задержали во время получения взятки директора...
 
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