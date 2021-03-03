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МВД: директор Барановичского станкостроительного завода пытался спустить взятку в унитаз

03.03.2021 11:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Но интересен не сам факт получения взятки - берут у нас очень многие чиновники и директора госпредприятий, - а за что в стране дают взятки. Внимание! За СВОЕВРЕМЕННОЕ исполнение договоров поставок.

МВД: директор Барановичского станкостроительного завода пытался спустить взятку в унитаз
1 марта в Барановичах сотрудники ГУБОПиК МВД во время получения взятки задержали директора Барановичского станкостроительного завода (филиал ЗАО «Атлант») и начальника бюро коммерческого отдела, сообщает пресс-служба МВД.

Директор пытался скрыться от правоохранителей в туалете рабочего кабинета и избавиться от денег. Но наличные удалось изъять. У подельника мзда оказалась как в российских рублях, так и в американских долларах.

Установлено, что мужчины получили взятку от представителя челябинской фирмы за своевременное исполнение договоров поставок металлоизделий. 

Как утверждают в ГУБОПиК , работники отечественного завода могли получать «откаты» ежегодно в виде процента от суммы товарооборота. Как правило, делалось это через трех-четырех посредников.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по ч.2 ст. 430 (получение взятки в крупном размере). Подозреваемые водворены в ИВС.
 
 
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Но интересен не сам факт получения взятки - берут у нас очень многие чиновники и директора госпредприятий, - а за что в стране дают взятки. Внимание! За...
 
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