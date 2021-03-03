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Аваков: Белорусский информатор дал показания о заказчиках убийства Шеремета

03.03.2021 11:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что белорусский информатор дал небезынтересные показания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета

Аваков: Белорусский информатор дал показания о заказчиках убийства Шеремета
По его словам, после проведения еще нескольких следственных действий генрокурор примет решение о дальнейшем расследовании уголовного дела.

"Он дал показания. Показания небезынтересные. Еще будет у нас два интересных следственных действия, а потом генеральный прокурор решит, можно ли эту информацию делать публичной и что с ней делать дальше", - сказал Аваков в эфире программы "В гостях у Гордона" во вторник.

Мы не должны оценивать, ложится ли эта информация в общую канву дела, отметил он. "Вопрос в том, истина это или нет. Мы все время задам себе вопрос "а какой мотив". И вот мы увидели мотив, что белорусские спецслужбы посчитали, что он является неудобным человеком".


4 января 2021 года интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на обнародованные аудиозаписи и бельгийское издание "EUobserver" сообщило о том, что убийство Шеремета готовили спецслужбы Беларуси. 

На записи предположительно голос главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 году Вадима Зайцева. Из нее следует, что спецслужбы по приказу главы государства обсуждали возможность убийства (подрыва) Шеремета, что и было сделано 4 года спустя.

Национальная полиция Украины сообщила, что получила в свое распоряжение информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета - документы и аудиозаписи, сделанные не позже 2012 года. 

Следствие получило разрешение на проведение следственных действий в одной из стран Европы, а распорядителя переданной информации пригласили для проведения следственных действий.

Экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозаписи и направил их для расследования в Украину и Европейский Союз, заявил о готовности прибыть в Киев и дать показания.

Павел Шеремет был убит в Киеве утром 20 июля 2016 года. Его машина была подорвана, журналист погиб на месте. 

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану операции в Донбассе Андрею Антоненко. 

Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.
 
 
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что белорусский информатор дал небезынтересные показания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета
 
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