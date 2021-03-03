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"Новый бывший" Бузовой отказался объединяться с ее экс-супругом
03.03.2021 11:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Экс-возлюбленный ведущей Ольги Бузовой проявил несказанное благородство: блогер Давид Манукян отказался объединяться с бывшем мужем звезды - Дмитрием Тарасовым.
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Звезде YouTube поступило крайне заманчивое, по меркам шоу-бизнеса, предложение. Даву попросили поучаствовать в телешоу вместе с футболистом Тарасовым. "Новый бывший" телезвезды сразу же пресек эту инициативу и объяснил, почему это сделал.
Дава признался, что отказался объединяться с экс-супругом Бузовой так как не хотел "добивать" экс-возлюбленную даже несмотря на печальный итог их отношений.
"Если бы я так сделал - я бы опустился на дно днищенское", - уверенно заявил блогер.
Поклонники оценили благородный порыв Манукяна и поспешили похвалить его.
"Молодец, Оле и так плохо"; "Правильно, нечего хайп ловить"; "Заработаешь другим образом", - прокомментировали фолловеры.
А вот Бузова начала все чаще сталкиваться с Тарасовым: звезда
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Блогер заявил, что не станет "добивать" "поющую ведущую" и отверг заманчивое и денежное предложение.
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