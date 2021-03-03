Смыл взятку в канализацию: МВД показало видео задержания директора завода

Источник материала: Sputnik Беларусь

При получении взяток с поличным сотрудниками ГУБОПиК МВД были задержаны директор Барановичского станкостроительного завода (филиал ЗАО "Атлант") и начальник бюро коммерческого отдела, рассказали в пресс-службе МВД.

Руководитель предприятия пытался скрыться от правоохранителей в уборной рабочего кабинета и избавиться от денег, он даже забаррикадировался в кабинете. Как следует из видео, обнародованного МВД, оперативнику пришлось разобрать унитаз в кабинете, чтобы достать смытые в него, но застрявшие в системе канализации деньги.

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Как сообщили в ведомстве, сумма полученных "откатов" составляла около 600 тысяч российских рублей.

"Установлено, что мужчины получили взятку от представителя челябинской фирмы за своевременное исполнение договоров поставок металлоизделий. По информации ГУБОПиК, работники белорусского завода могли получать "откаты" ежегодно в виде процента от суммы товарооборот", - сообщили Sputnik в среду в МВД.

Откаты передавались через отработанную схему через трех-четырех посредников.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по ч.2 ст. 430 (получение взятки в крупном размере). Подозреваемые водворены в ИВС. В настоящее время проводятся оперативно–следственные действия, направленные на установление иных участников и фактов противоправной деятельности.

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