Директора филиала ЗАО «Атлант» задержали за взятки

О задержании с поличным директора Барановичского станкостроительного завода (филиал ЗАО «Атлант» и начальника бюро коммерческого отдела сообщает 1 марта пресс-служба МВД.

Там отметили, что задержание произошло в момент, когда топ-менеджер получал 600 тысяч российских рублей. Он пытался скрыться от милиции в уборной рабочего кабинета и избавиться от денег. Однако их удалось изъять.

В этот же день задержали и начальника бюро коммерческого отдела этого же предприятия. Он получил взятку в размере 330 тысяч российских рублей. Денежные средства изъяты.

«Установлено, что мужчины получили взятку от представителя челябинской фирмы за своевременное исполнение договоров поставок металлоизделий. По информации ГУБОПиК, работники отечественного завода могли получать „откаты“ ежегодно в виде процента от суммы товарооборота. Как правило, делалось это через трех-четырех посредников», - сказано в сообщении.

СК возбудил уголовные дела по ч. 2 ст. 430 – за получение взятки. Подозреваемые отправлены в ИВС.