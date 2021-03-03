Илья Салей под домашним арестом рисует, читает Харари и Кинга

Суд Партизанского района 3 марта не удовлетворил жалобу защиты Ильи Салея — адвоката Марии Колесниковой и юриста штаба Виктора Бабарико — на продление ему домашнего ареста. Об этом БелаПАН сообщил отец и одновременно адвокат Ильи Василий Салей.

По его словам, решение о продлении домашнего ареста нарушает максимальный срок содержания под стражей и срок домашнего ареста.



Рабочий стол Ильи Салея. Фото предоставлено Василием Салеем

«Мы считаем, что суммарный срок любой изоляция от общества (является ли это задержанием, содержанием под стажей либо домашним арестом) не может превышать шесть месяцев. А следствие считает, что домашний арест — это иная мера пресечения по сравнению с содержанием под стражей, поэтому решило, что содержание под стражей может быть до шести месяцев и потом домашний арест — тоже шесть месяцев», — сказал Василий Салей.

Он рассказал, что дома Илья пишет, читает, начал рисовать, гуляет по балкону, выполняет физические упражнения.

По словам адвоката, защита неоднократно подавала ходатайства об изменении ограничений, установленных прокуратурой.

«В частности, просили разрешить Илье, как переболевшему ковидом, выходить на прогулки в течение часа в сутки, в магазин и какие-то предприятия бытового обслуживания, чтобы решать текущие вопросы жизнедеятельности. Просили разрешить посещения матери для помощи в ведении хозяйства. Во всех просьбах нам было отказано», — сказал Салей-старший.

Он также сообщил, что защита намерена обжаловать решение суда Партизанского суда в Минском городском суде.

Илья Салей был задержан 9 сентября 2020 года. Через девять дней ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).

Белорусские правозащитники признали его политзаключенным, а международная правозащитная организация Amnesty International — узником совести.

Илья Салей присутствовал на встрече Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ 10 октября. Вскоре после этой встречи из заключения вышли несколько ее участников, а Салею 16 октября изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. 20 февраля стало известно, что Илья останется под домашним арестом еще на два месяца — до 16 апреля.

Салею запрещено покидать квартиру в течение всего времени суток, общаться со всеми, кроме адвокатов. Он не может пользоваться интернетом, звонить и отправлять бумажные письма.