Троицкий уверен: Лукашенко покинет пост до конца 2021 года. Если нет, обещает побриться налысо

интервью каналу «И Грянул Грэм» Об этом известный российский журналист Артемий Троицкий заявил вканалу «И Грянул Грэм»





Он также заинтересовался покупкой новой яхты олигархом Романом Абрамовичем, по его мнению, он покупает ее не себе – а конкретному человеку. Троицкий назвал имя этого человека в эфире.





И высказал свое мнение по поводу этапирования российского оппозиционера Алексея Навального в исправительную колонию N2 в Покрове. Троицкий считает, что Навального могут отпустить по УДО, если «торг» с Западом пройдет удачно.





По его мнению, Запад готовит «санкции из ада» и Кремль это может убедить передумать.



