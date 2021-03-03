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Троицкий уверен: Лукашенко покинет пост до конца 2021 года. Если нет, обещает побриться налысо
Источник материала: Партизан
Троицкий высказал предположение, что Лукашенко не сможет удерживать власть весь этот год – если он не покинет кресло до конца 2021 года – то Троицкий обещает побриться налысо.
Об этом известный российский журналист Артемий Троицкий заявил в
Он также заинтересовался покупкой новой яхты олигархом Романом Абрамовичем, по его мнению, он покупает ее не себе – а конкретному человеку. Троицкий назвал имя этого человека в эфире.
И высказал свое мнение по поводу этапирования российского оппозиционера Алексея Навального в исправительную колонию N2 в Покрове. Троицкий считает, что Навального могут отпустить по УДО, если «торг» с Западом пройдет удачно.
По его мнению, Запад готовит «санкции из ада» и Кремль это может убедить передумать.
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Троицкий высказал предположение, что Лукашенко не сможет удерживать власть весь этот год – если он не покинет кресло до конца 2021 года – то Троицкий обещает...
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