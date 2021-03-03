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Пилорама горела в Толочинском районе – видео
03.03.2021 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Пожар произошел на пилораме, расположенной в деревне Жукнево Толочинского района, об этом рассказали в МЧС Беларуси.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 19:58 2 марта.
К прибытию на место вызова сотрудников МЧС пилорама горела открытым огнем. Возгорание было локализовано и ликвидировано спасателями. Огонь уничтожил кровлю здания, потолочное перекрытие и имущество. Причину пожара установят специалисты.
Здание пилорамы 1996 года постройки, и по данным МЧС, принадлежит индивидуальному предпринимателю.
На минувшей неделе
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Здание принадлежало индивидуальному предпринимателю, что привело к возникновению огня, установят эксперты.
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