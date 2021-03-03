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Пилорама горела в Толочинском районе – видео

03.03.2021 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Пожар произошел на пилораме, расположенной в деревне Жукнево Толочинского района, об этом рассказали в МЧС Беларуси.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 19:58 2 марта. 

К прибытию на место вызова сотрудников МЧС пилорама горела открытым огнем. Возгорание было локализовано и ликвидировано спасателями. Огонь уничтожил кровлю здания, потолочное перекрытие и имущество. Причину пожара установят специалисты.

Здание пилорамы 1996 года постройки, и по данным МЧС, принадлежит индивидуальному предпринимателю. 

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На минувшей неделе пожар случился на территории ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод". Огонь возник в секции, где производилась переработке нефти в бензин, дизельное топливо и керосин. ЧП не повлияло на технологический процесс, в результате происшествия никто не пострадал.

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Теги: Могилев
 
 
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Здание принадлежало индивидуальному предпринимателю, что привело к возникновению огня, установят эксперты.
 
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