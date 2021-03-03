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Какие курсы доллара и евро установили обменники 3 марта
Источник материала: Tut.by
Курс доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 3 марта снижается. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
Что происходит на торгах 3 марта
На торгах курс доллара снизился на 0,62% — до 2,6072 рубля, евро вырос на 0,03% — до 3,1526 рубля, а курс российского рубля укрепился на 0,88% — до 3,547 рубля за 100 российских рублей. Данные на 11.05.
Какие курсы валют установили обменники
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,65 рубля (Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Банк БелВЭБ), а ниже всего — 2,61 рубля (Paritetbank, Абсолютбанк, Альфа-Банк, Белорусский народный банк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Технобанке — 2,606 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ — 3,21 рубля, а ниже всего — в Paritetbank, Абсолютбанке, Белорусском народном банке, РРБ-Банке, Технобанке — 3,155 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Технобанке — 3,152 рубля.
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