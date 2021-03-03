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Какие курсы доллара и евро установили обменники 3 марта

03.03.2021 11:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Курс доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 3 марта снижается. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 3 марта

На торгах курс доллара снизился на 0,62% — до 2,6072 рубля, евро вырос на 0,03% — до 3,1526 рубля, а курс российского рубля укрепился на 0,88% — до 3,547 рубля за 100 российских рублей. Данные на 11.05.

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,65 рубля (Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Банк БелВЭБ), а ниже всего — 2,61 рубля (Paritetbank, Абсолютбанк, Альфа-Банк, Белорусский народный банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Технобанке — 2,606 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ — 3,21 рубля, а ниже всего — в Paritetbank, Абсолютбанке, Белорусском народном банке, РРБ-Банке, Технобанке — 3,155 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Технобанке — 3,152 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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Теги: Курсы валют
 
 
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