Пять необычных видов головной боли: как их распознать и что делать

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Головные боли бывают самых разных видов, и некоторые из них легко распознать. Мигрень обычно вызывает пульсирующую боль, которая ощущается часами на одной стороне головы. Головная боль напряжения обычно описывается как тугая повязка, сжимающая голову. Головная боль, связанная с паталогией носовых пазух, проявляется как давление на одну сторону лица, за носом или над одним глазом. Однако некоторые головные боли не так хорошо известны — о них рассказывает Harvard Health Blog .



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Симптомы редких головных болей могут вызвать беспокойство и даже испугать. Например, так называемая громоподобная головная боль вызывает внезапную, интенсивную, изнурительную боль, которая может длиться и час, и неделю.

Вот пять других необычных головных болей:

Оргазмическая головная боль. Некоторые люди испытывают внезапное начало сильной головной боли, похожей на приступ молниеносной, непосредственно перед или во время сексуального оргазма. Хотя обычно объясняющих ее проблем со здоровьем не обнаруживается, для уверенности следует обратиться к врачу.

Некоторые люди испытывают внезапное начало сильной головной боли, похожей на приступ молниеносной, непосредственно перед или во время сексуального оргазма. Хотя обычно объясняющих ее проблем со здоровьем не обнаруживается, для уверенности следует обратиться к врачу. Боль по типу «укола льдинкой». Название этой головной боли определяет ее главную характеристику: внезапные, краткие и сильные уколы в голову. Такой тип головной боли настолько быстротечен, что проходит задолго до того, как подействуют какие-либо лекарства. Этот тип головной боли обычно поражает людей, которые уже страдают мигренью или кластерной головной болью.

Название этой головной боли определяет ее главную характеристику: внезапные, краткие и сильные уколы в голову. Такой тип головной боли настолько быстротечен, что проходит задолго до того, как подействуют какие-либо лекарства. Этот тип головной боли обычно поражает людей, которые уже страдают мигренью или кластерной головной болью. Новая ежедневная персистирующая головная боль. Врачи называют эту головную боль «новой», потому что она возникает у человека, у которого раньше не было проблем с головными болями. Начало достаточно внезапное, так что зачастую вы будете понимать, в какой именно момент она появилась. Боль «ежедневная» и постоянная, потому что сохраняется на неопределенное время и может имитировать либо мигрень, либо головную боль напряжения.

Врачи называют эту головную боль «новой», потому что она возникает у человека, у которого раньше не было проблем с головными болями. Начало достаточно внезапное, так что зачастую вы будете понимать, в какой именно момент она появилась. Боль «ежедневная» и постоянная, потому что сохраняется на неопределенное время и может имитировать либо мигрень, либо головную боль напряжения. Пароксизмальная гемикрания. Как и кластерные головные боли, пароксизмальная гемикрания длится некоторое время, но периоды ее короче (от 10 до 30 минут) и чаще (от 5 до 15 раз в день). Состояние считается отличным от кластерной головной боли, поскольку каждый тип головной боли по-разному реагирует на различные лекарства.

Как и кластерные головные боли, пароксизмальная гемикрания длится некоторое время, но периоды ее короче (от 10 до 30 минут) и чаще (от 5 до 15 раз в день). Состояние считается отличным от кластерной головной боли, поскольку каждый тип головной боли по-разному реагирует на различные лекарства. «Головная боль выходного дня». Зачастую она вызвана отменой кофеина, что приводит к расширению кровеносных сосудов. Этот тип головной боли часто начинается через 12−24 часа после последнего глотка кофе и может развиваться по выходным, когда вы либо пьете кофе позже обычного, либо и вовсе отказываетесь от него. Вы можете легко определить этот тип головной боли, сравнив потребление кофеина в выходные и в будние дни.

Что делать при головной боли

Обратите внимание на симптомы при возникновении головной боли. Если головная боль менее сильная, для ее облегчения может быть достаточно безрецептурного обезболивающего. Но если головные боли повторяются или вам нужно часто принимать обезболивающие, поговорите со своим врачом. Возможно, вы не знакомы с конкретным типом боли, но ваш врач его распознает или направит к нужному специалисту.