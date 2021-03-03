Баночки от Брежневой, Джей Ло, Рианны. Какую косметику выпускают звезды и что из этого можно купить у нас

Источник материала: Tut.by

Джей Ло запустила собственный косметический бренд, и она не одинока в своих стремлениях: за последние несколько лет десятки звезд устремились в бьюти-бизнес. Мы решили изучить самые интересные запуски и выяснить, что из звездной косметики могут купить белорусы.

FENTY BEAUTY



Фото: usatoday.com

Бренд Fenty Beauty, созданный певицей Рианной, появился на полках Sephora в 2017 году — и буквально сразу покорил сердца покупателей со всего мира.

Чем же он им так приглянулся? В первую очередь — широкой палитрой оттенков: Fenty одним из первых выпустил тональный крем сразу в 40 цветовых вариациях. Во-вторых, Рианна — одна из немногих звезд, для кого собственный бренд — не просто имя на упаковке: она действительно участвует в создании продуктов и их тестировании перед выходом на рынок. И это отражается на качестве косметики: средства от Fenty могут с легкостью конкурировать и с люксом, и с профессиональными марками.

На момент запуска в ассортименте бренда была всего пара декоративных продуктов. Теперь же Fenty — это не только макияж, но и уход: буквально недавно марка запустила подбренд Fenty Skin.

Белорусы могут познакомиться с косметикой от Рианны, заказав ее онлайн — продукты бренда (в том числе и ухаживающие) доступны на Harvey Nichols.

К чему присмотреться?

Pro Filt’r Instant Retouch setting powder





Рассыпчатая пудра для закрепления макияжа, полуматовая, с эффектом расфокусировки. Очень мелкого помола — такая не будет лежать «пирогом» на лице. Для светлокожих идеально подойдут оттенки Butter (для девушек с желтым подтоном кожи) и Lavender (для тех, у кого подтон розовый).

Snap Shadow Mix&Match eyeshadow palette





Миниатюрные палетки теней — по 6 оттенков в каждой. Сейчас в линейке Snap Shadow уже 10 палеток: есть и в холодной гамме, и в теплой, и даже в пастельной. Нам больше всего нравится та, что для смоки (№ 6 — Smoky).

Sun Stalk’r Instant Warmth bronzer





Вечная проблема девушек со светлой кожей: как выбрать себе бронзер, если все они — экстремально рыжие? Что ж, Fenty проблему решили и выпустили продукт, который не смотрится на белоснежках так, будто вместо бронзера вы натерлись кирпичом. Выбирайте оттенок Inda sun, не прогадаете.

J LO BEAUTY





В начале 2021 собственным бьюти-брендом обзавелась и голливудская красавица Дженнифер Лопез. Правда, белорусы попробовать ее косметику пока не могут: J Lo Beauty сейчас доступна лишь для покупателей из США.

Певица обещает: в скором времени в ассортименте появится и декоративная косметика. Пока же под именем Джей Ло продают только уход. Причем недешевый: так, за мультифункциональную сыворотку просят 118 долларов — это даже выше, чем известные сыворотки от проверенных люксовых брендов.

VERA





Зайти в премиальную (по крайней мере, если судить по цене) нишу решила и Вера Брежнева. Свой бренд Vera она запустила в прошлом году, и он уже успел добраться до Беларуси: заказать онлайн и посмотреть продукты марки вживую можно в сети Кравт.

Отзывы на косметику Веры очень разные. Одни говорят, что певица постаралась на славу, другие — что цена на средства завышена. Мы согласны и с теми, и с другими: у марки есть отличные продукты, но ставить их в одну линию с люксом мы бы не стали. Все же премиум — это в том числе и про качественную, красивую упаковку, а не (пусть и экологичный) картон.

К чему присмотреться?

Matte liquid lipstick





Жидкая матовая помада, которая не подведет вас даже во время масочного режима. Не растекается, не смазывается и не иссушает губы до состояния Сахары — что еще нужно?

Illuminating face palette





Базовая палетка для макияжа лица: тут вам и бронзер, и хайлайтер, и два вида румян — матовые и сияющие. Представлен продукт в двух оттенках — холодном и теплом.

RARE BEAUTY





Еще один прошлогодний запуск — бренд Rare Beauty певицы Селены Гомес. К сожалению, как и косметика от Джей Ло, эта марка для нас пока не доступна: официальный сайт доставляет лишь на американские адреса.

Запуская собственную линию для макияжа, Селена не раз отмечала: она поддерживает тренд на естественность. И делает средства для тех, кто хочет быть собой, а не просто красивой картинкой из Инстаграма.

Впрочем, натуральность — не единственная «фишка» бренда. Так, упаковки средств сделаны таким образом, чтобы их удобно было открывать людям, страдающим от артритов и артрозов (с которым столкнулась и сама Селена: ревматоидный артрит развился на фоне системной красной волчанки — Прим. LADY). Кроме того, Rare Beauty активно участвует в благотворительности: компания создала собственный фонд, посвященный проблемам ментального здоровья.

VICTORIA BECKHAM BEAUTY





Когда-то Виктория Бэкхэм — супруга известного футболиста Дэвида Бэкхэма и экс-участница Spice Girls — создавала коллаборации с люксовыми бьюти-брендами. Теперь же она — владелица собственной марки Victoria Beckham Beauty.

На данный момент в ассортименте бренда есть как декоративная, так и ухаживающая косметика. Стоимость средств от Виктории — наравне с премиумом. Но наполнение и упаковка ей соответствуют: тяжелые стеклянные баночки, позолоченное тиснение, имитация натурального камня — в общем, все атрибуты люкса.

Пока марка для нас недоступна, однако на ее официальном сайте есть пометка: если ваша страна не входит в пул доставки, вы можете связаться со службой поддержки и обсудить этот вопрос индивидуально. Кто знает, возможно, Виктория все-таки сможет отправить свою косметику в Беларусь?

К чему присмотреться?

Lid Lustre Crystal infused eyeshadow





На случай, если доставка станет возможна — обязательно обратите внимание на тени-однушки Lid Lustre. Полукремовая текстура, невероятный блеск и отличная стойкость — вот, за что полюбили эти тени блогеры и прочие любители декоративной косметики. Фаворит большинства, судя по отзывам, коричневый оттенок Mink. Мы же за глубокий черный Onyx.