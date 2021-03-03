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«Теперь я должен следить, что говорю». Коллега поддержал уволенную из-за поста в соцсети актрису
Источник материала: Tut.by
Актер Билл Бёрр высказался насчет увольнения коллеги Джины Карано из проекта «Мандалорец» после постов девушки в соцсетях. «Она была само очарование. Просто очень милый человек», — охарактеризовал Бёрр Джину Карано. Об этом он
Актеры вместе снимались в одном эпизоде второго сезона сериала «Мандалорец». Бёрр сказал, что на съемках девушка была «само очарование, очень милый человек» и отметил, что времена сейчас «очень странные».
Увольнение коллеги из-за публикации в соцсетях актер прокомментировал так:
— Только если она не сделала какую-то ужасную х***ю или не сказала что-то откровенно расистское… Не знаю. Я снимаюсь в этом гребаном шоу и теперь должен следить за тем, что говорю.
Актер также считает, что «культура отмены» (в оригинале: cancel culture, термин, означающий, что человек понесет последствия за свои поступки и слова, в том числе в плане карьеры) может разрушать мечты.
Напомним, после оскорбительных постов Джины Карано в соцсетях студия Lucasfilm
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Актер Билл Бёрр высказался насчет увольнения коллеги Джины Карано из проекта «Мандалорец» после постов девушки в соцсетях. «Она была само очарование. Просто очень...
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