ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Теперь я должен следить, что говорю». Коллега поддержал уволенную из-за поста в соцсети актрису

03.03.2021 11:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Актер Билл Бёрр высказался насчет увольнения коллеги Джины Карано из проекта «Мандалорец» после постов девушки в соцсетях. «Она была само очарование. Просто очень милый человек», — охарактеризовал Бёрр Джину Карано. Об этом он рассказал в The Bill Bert Podcast.


Актеры вместе снимались в одном эпизоде второго сезона сериала «Мандалорец». Бёрр сказал, что на съемках девушка была «само очарование, очень милый человек» и отметил, что времена сейчас «очень странные».

Увольнение коллеги из-за публикации в соцсетях актер прокомментировал так:

— Только если она не сделала какую-то ужасную х***ю или не сказала что-то откровенно расистское… Не знаю. Я снимаюсь в этом гребаном шоу и теперь должен следить за тем, что говорю.

Актер также считает, что «культура отмены» (в оригинале: cancel culture, термин, означающий, что человек понесет последствия за свои поступки и слова, в том числе в плане карьеры) может разрушать мечты.

Напомним, после оскорбительных постов Джины Карано в соцсетях студия Lucasfilm разорвала отношения с актрисой, которая сыграла Кару Дюн в двух сезонах сериала «Мандалорец». Актриса сравнила современную политическую ситуацию в США с нацистской Германией.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актер Билл Бёрр высказался насчет увольнения коллеги Джины Карано из проекта «Мандалорец» после постов девушки в соцсетях. «Она была само очарование. Просто очень...
 
Новости дня
Новости разные
 
Американский оператор рассказал, что больше всего влияет на автономность новых смартфонов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by