«Теперь я должен следить, что говорю». Коллега поддержал уволенную из-за поста в соцсети актрису

Источник материала: Tut.by

Актер Билл Бёрр высказался насчет увольнения коллеги Джины Карано из проекта «Мандалорец» после постов девушки в соцсетях. «Она была само очарование. Просто очень милый человек», — охарактеризовал Бёрр Джину Карано. Об этом он рассказал в The Bill Bert Podcast.





Актеры вместе снимались в одном эпизоде второго сезона сериала «Мандалорец». Бёрр сказал, что на съемках девушка была «само очарование, очень милый человек» и отметил, что времена сейчас «очень странные».

Увольнение коллеги из-за публикации в соцсетях актер прокомментировал так:

— Только если она не сделала какую-то ужасную х***ю или не сказала что-то откровенно расистское… Не знаю. Я снимаюсь в этом гребаном шоу и теперь должен следить за тем, что говорю.

Актер также считает, что «культура отмены» (в оригинале: cancel culture, термин, означающий, что человек понесет последствия за свои поступки и слова, в том числе в плане карьеры) может разрушать мечты.

Напомним, после оскорбительных постов Джины Карано в соцсетях студия Lucasfilm разорвала отношения с актрисой, которая сыграла Кару Дюн в двух сезонах сериала «Мандалорец». Актриса сравнила современную политическую ситуацию в США с нацистской Германией.