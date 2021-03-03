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Американский оператор рассказал, что больше всего влияет на автономность новых смартфонов

03.03.2021 11:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский оператор мобильной связи Verizon посоветовал абонентам в Twitter отказаться от одной из функций смартфона, чтобы увеличить время работы гаджетов на одном заряде. Об этом сообщает The Verge.


Фото: camilo jimenez / Unsplash

В The Verge пишут, что на данный момент твит уже недоступен, но в редакции успели сделать его скриншот. В нем говорится: «Заметили, что батарея смартфона разряжается быстрее, чем обычно? Один из способов продлить срок службы аккумулятора — переключиться на LTE-связь».

Журналисты предполагают, что этот совет можно трактовать только как факт того, что 5G-сети, которые сейчас строит Verizon в США — на это дело у компании ушло уже 45 миллиардов долларов — негативно влияют на время автономной работы современных смартфонов. Впрочем, напрямую сотрудники SMM-отдела оператора связи все же не призвали отказываться от 5G. Но и твит, по версии обозревателей, удалили неспроста.

О том, когда в Беларуси появятся коммерческие 5G-сети для обычных абонентов, точной информации пока нет. Впрочем, наши крупные операторы связи уже несколько раз заявляли, что тестирование сетей пятого поколения в разных точках страны проходило успешно.

 
 
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О том, когда в Беларуси появятся коммерческие 5G-сети для обычных абонентов, точной информации пока нет.
 
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