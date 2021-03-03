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Магазин Symbal.by прекратил свое существование

03.03.2021 11:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня на сайте магазина Symbal.by появилось сообщение, что площадка прекратила свое существование и офлайн, и онлайн — на неопределенный срок. Интернет-магазин работал до 30 января, но продолжались проверки. Финальной точкой стало задержание сотрудников.

«Афлайн- і анлайн-крама Symbal.by канчаткова спынілі сваю працу на нявызначаны тэрмін! На нашым сайце мы пакінулі некалькі электронных тавараў з сыходнымі макетамі і дызайнамі ў pdf-файлах, якія раней былі рэальнымі рэчамі: кнігі, паштоўкі, торбы, цішоткі ды іншае. Набываючы гэтыя электронныя тавары — вы дапамагаеце нашай камандзе ў мінімальным фармаце працягваць сваю дзейнасць, весці сацыяльныя сеткі, аплочваць штрафы ды іншыя выдаткі для захавання кампаніі», — указано на сайте магазина.

В Минске люди стали в очередь у объявившего о закрытии магазина symbal.by. Приехал автозак, есть задержанные

Symbal.by объясняет, что их партнеры постоянно проверяются различными государственными службами, а за последние пять месяцев таможня не выпустила из Беларуси и не вернула магазину более 200 посылок для покупателей.

Финалом стал визит сотрудников ОБЭП, после которого четверых сотрудников Symbal.by задержали и отправили на сутки. Все товары, оборудование и документы компании были конфискованы, говорится на сайте магазина.

До закрытия магазина в нем работали 11 человек, большинство из них сейчас ищет новую работу.

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня на сайте магазина Symbal.by появилось сообщение, что площадка прекратила свое существование и офлайн, и онлайн — на неопределенный срок. Интернет-магазин...
 
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