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У Volvo появилась первая модель, которая не получит ДВС-версий

03.03.2021 11:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Volvo возвращает на рынок линейку Volvo C, о которой многие уже успели позабыть. Шведы рассекретили электрический кроссовер C40 Recharge. У машины ярко выраженный купеобразный силуэт кузова.

У Volvo появилась первая модель, которая не получит ДВС-версий

«C40 Recharge олицетворяет будущее Volvo и показывает, куда мы стремимся, — говорит Хенрик Грин, технический директор проекта. — Он полностью электрический, предлагается только онлайн с удобным сервис-пакетом и доступен для быстрой доставки. Покупка нового Volvo никогда еще не была такой привлекательной».

У Volvo появилась первая модель, которая не получит ДВС-версий

Модель выходит следом за XC40 Recharge и демонстрирует намерение Volvo полностью переключиться на выпуск электрокаров. Новая модель построена на базе XC40, но в отличие от последнего С40 не получит ДВС-версий. Новинка на 69 мм ниже исходника и, кроме формы кузова, отличается другими фарами. Длина и ширина машины практически не изменились. Салоны тоже идентичны.

У Volvo появилась первая модель, которая не получит ДВС-версий

Как и EV-версию XC40, новую модель приводит в движение два электромотора суммарной отдачей 408 л. с. Крутящий момент электрического «дуэта» — 660 Н·м. Под полом расположена довольна большая батарея емкостью 78 кВт∙ч. Заявленный запас хода — 420 км по циклу WLTP.

У Volvo появилась первая модель, которая не получит ДВС-версий
Volvo V90 II R-DESIGN, 2017 г.в., 189 000 км
черный, универсал, дизель 2 л, механическая, передний привод
65 296 р.
24 890$ / 20 719€
Volvo 440 I, 1989 г.в., 500 000 км
белый, хетчбэк, бензин 1.7 л, механическая, передний привод
1049 р.
400$ / 333€
Volvo 850 I Рестайлинг, 1995 г.в., 300 000 км
белый, седан, бензин 2.4 л, механическая, передний привод
3148 р.
1200$ / 999€
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Компания Volvo возвращает на рынок линейку Volvo C, о которой многие уже успели позабыть. Шведы рассекретили электрический кроссовер C40 Recharge. У машины ярко выраженный...
 
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