У Volvo появилась первая модель, которая не получит ДВС-версий

Источник материала: Onliner

Компания Volvo возвращает на рынок линейку Volvo C, о которой многие уже успели позабыть. Шведы рассекретили электрический кроссовер C40 Recharge. У машины ярко выраженный купеобразный силуэт кузова.





«C40 Recharge олицетворяет будущее Volvo и показывает, куда мы стремимся, — говорит Хенрик Грин, технический директор проекта. — Он полностью электрический, предлагается только онлайн с удобным сервис-пакетом и доступен для быстрой доставки. Покупка нового Volvo никогда еще не была такой привлекательной».





Модель выходит следом за XC40 Recharge и демонстрирует намерение Volvo полностью переключиться на выпуск электрокаров. Новая модель построена на базе XC40, но в отличие от последнего С40 не получит ДВС-версий. Новинка на 69 мм ниже исходника и, кроме формы кузова, отличается другими фарами. Длина и ширина машины практически не изменились. Салоны тоже идентичны.





Как и EV-версию XC40, новую модель приводит в движение два электромотора суммарной отдачей 408 л. с. Крутящий момент электрического «дуэта» — 660 Н·м. Под полом расположена довольна большая батарея емкостью 78 кВт∙ч. Заявленный запас хода — 420 км по циклу WLTP.



