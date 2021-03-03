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В России пишут о теневом белорусском бизнесе, который приносит $300 млн ежегодно
Источник материала: UDF
В России озабочены поставками цветов из Беларуси / из архива Еврорадио
В упомянутой публикации отмечается, что с 2018 года Беларусь — основной поставщик цветов в РФ (50% импорта).
«На самом деле цветы везут из тех же Нидерландов, проходят растаможку и едут в Россию без сборов, — пишет
Теперь же эти поставки проверяют, иногда неделями. Якобы российская таможня поставила цель — вернуть себе цветочный рынок, чтобы растаможка происходила в РФ, а значит, и налоги шли в российский бюджет.
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«От белорусских креветок до белорусских цветов» — такая публикация появилась на сайте РИА Новости.
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