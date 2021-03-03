Источник материала: UDF



В России озабочены поставками цветов из Беларуси / из архива Еврорадио​

ria.ru . — Это дает экономию до десяти тысяч долларов с фуры». «На самом деле цветы везут из тех же Нидерландов, проходят растаможку и едут в Россию без сборов, — пишет. — Это дает экономию до десяти тысяч долларов с фуры».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В России пишут о теневом белорусском бизнесе, который приносит $300 млн ежегодно «От белорусских креветок до белорусских цветов» — такая публикация появилась на сайте РИА Новости.

В упомянутой публикации отмечается, что с 2018 года Беларусь — основной поставщик цветов в РФ (50% импорта).Теперь же эти поставки проверяют, иногда неделями. Якобы российская таможня поставила цель — вернуть себе цветочный рынок, чтобы растаможка происходила в РФ, а значит, и налоги шли в российский бюджет.