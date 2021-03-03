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Петр Кузнецов. Фото: baj.by

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Виктор Лукашенко все же преемник? Версии об «опале» Виктора Лукашенко походят на попытки выдать желаемое за действительное.

Если в своем высказывании действующий правитель действительно имел ввиду именно досрочные выборы, а не календарные в 2025 году, и в какой-то момент не передумает, то предположение насчет транзита выглядит полностью логичным.И, в таком случае, абсолютно резонирует с моей трактовкой происходящего вокруг Виктора Лукашенко.Можно лишь дополнить, что раскручивать преемника куда сподручнее с публичной и позитивно окрашенной позиции президента НОК, нежели с должности помощника по нацбезопасности. Особенно же в случае хотя бы минимальных успехов на международной спортивной арене - как в самом спорте, так и в околоспортивной политике.Кроме того, многочисленные версии об «опале» и «немилости» все так же больше походят на попытки выдать желаемое за действительное. Даже перевод в запас не говорит об этом однозначно: в запас как перевели, так и обратно достать могут, а вот генерала все-таки дал...