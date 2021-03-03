Источник материала: UDF



Ярослав Романчук. Фото: «БелГазета»

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Закатать в асфальт, выжечь калёным железом, загнать под плинтус – это отношение к производителям товаров и услуг, которые не входят в узкий круг неприкасаемых. Для выгодополучателей военного коммунизма они - острокопытные, очумелые, оборзевшие – как синонимы уже классического понятия «вшивые блохи».

Военный коммунизм по-белорусски – это перераспределение активов из рук формально частных хозяев в государственные или другие частные.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Романчук: «Военный коммунизм трансформируется либо в ГУЛАГ с репрессиями, либо в НЭП» Сегодня введены в бой самые мощные инструменты разорения конкурентов.

«Военный» - потому что все значимые посты в правительстве занимают люди в погонах, фуражках и лампасах. Генералы/полковники – главные в распоряжении ~$22 млрд. госбюджета (доходы органов госуправления). Их доля от выручки промышленных предприятий - ~$5 – 6 млрд. (в 2020г. выручка составила ~$52 млрд. Их доля в выручке предприятий сельского хозяйства - ~$0,8 - 1 млрд. (выручка в 2020г. составила ~$6 млрд.). От управления активами страны (~$100 млрд.) они тоже имеют долю, по минимуму ~$0,5 – 0,7 млрд.«Коммунизм» - потому что А. Лукашенко пытается оживить идеи, решения и методы управления большевистского упыря: никакой частной собственности, нулевая самостоятельность в ценообразовании, жёсткий контроль каждого этапа производства товаров/услуг, торговый протекционизм, инвестиционный изоляционизм – и нулевой уровень защиты прав и свобод человека.В условиях системного, институционального кризиса, когда рушатся старые схемы заработка ЗАО «Беларусь», беларуские VIP-распорядители чужого (номенклатурно-силовые начальники в партнёрстве их коммерческими партнёрами) выстраивают круговую оборону. Сегодня их главный враг – конкуренты, те, кто работает на рынке без «крыш», кто посмел попробовать свои силы в предпринимательстве и преуспел. Сегодня введены в бой самые мощные инструменты разорения конкурентов: регулирование цен, проверки всего-всего, налоги, лицензии, разрешения и ограничения доступа к ресурсам/потребителям.Военный коммунизм по-белорусски – это не ликвидация частной собственности де-юре. Это ликвидация не согласованных и ЗАО «Беларусь» очагов экономической активности.Военный коммунизм по-белорусски – это прикрытие интересов ~15 тысяч мультимиллионеров Беларуси якобы защитой интересов рабочих, бюджетников и пенсионеров под эгидой т. н. социального государства.Военный коммунизм по-белорусски предсказуемо приведёт к:- сокращению и ухудшению товарного ассортимента, дефициту качественных товаров/услуг, особенно для среднего класса,1) увеличению пропасти между богатыми и бедными,2) увеличение числа бедных, особенно в регионах,3) выводу капитала, отъезду высококлассных профессионалов,4) увеличению числа инвестиционных, производственных, управленческих ошибок,5) резкому росту размера «серой экономики»,6) криминализации экономики и росту преступности,7) параличу правоохранительной, судебной власти,8) приближению страны к статусу failed state с вытекающими отсюда последствиями для политического проекта «Независимая Республика Беларусь».Военный коммунизм трансформируется либо в ГУЛАГ с репрессиями, либо в НЭП. Будем надеяться и делать всё, чтобы первая опция в Беларуси не повторилась никогда.