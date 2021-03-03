Источник материала: UDF

Артемий Троицкий

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Троицкий уверен: Лукашенко покинет пост до конца 2021 года. Если нет, обещает побриться налысо По его мнению, Запад готовит «санкции из ада» и Кремль это может убедить передумать.

Об этом известный российский журналистзаявил в интервью каналуОн также заинтересовался покупкой новой яхты олигархом Романом Абрамовичем, по его мнению, он покупает ее не себе – а конкретному человеку. Троицкий назвал имя этого человека в эфире.И высказал свое мнение по поводу этапирования российского оппозиционерав исправительную колонию N2 в Покрове. Троицкий считает, что Навального могут отпустить по УДО, если «торг» с Западом пройдет удачно.По его мнению, Запад готовит «санкции из ада» и Кремль это может убедить передумать.