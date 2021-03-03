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Мишустина по мелочам в Минск не посылают - эксперт

03.03.2021 12:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Мишустина по мелочам в Минск не посылают - эксперт
Фото: ТАСС
Беларусь и Россия будут обсуждать возможное сближение налоговых систем. Как сообщил 2 марта Александр Лукашенко, эта тема обсуждалась на недавних переговорах с Владимиром Путиным в Сочи.

Похоже, что вождя белорусского политического режима сильно задело то, как эти переговоры прокомментировали зловредные СМИ (в том духе, что он-де просил у Путина деньги, отчитывался перед ним о конституционной реформе, транзите власти, снова стал торговать суверенитетом и т.п.). Поэтому через неделю после возвращения из Сочи Лукашенко решил расставить свои акценты.

«Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 — это полная брехня и выдумки», — заявил он. И особо подчеркнул, что ни о каком слиянии двух стран речи не идет.

Однако факт то, что в Сочи стороны снова вернулись к дорожным картам интеграции. Эта тема будоражила белорусскую общественность весь 2019-й год, когда Минск и Москва келейно обсуждали «углубление интеграции». Причем белорусские должностные лица уверяли, что речь идет сугубо об экономике, но потом всплыла 31-я карта, предусматривавшая единую валюту и наднациональные органы, что прямо угрожало белорусскому суверенитету.

Лукашенко в конце 2019 года заверил, что они с Путиным ту злосчастную карту договорились снять с обсуждения. Но остается неясным, не предложена ли она сейчас Москвой снова. Ведь раньше в игре было 30 карт, теперь, как говорил в Сочи сам Лукашенко, их уже 33.

На совещании 2 марта он конкретизировал лишь одно направление — сближение налоговых систем. Причем, судя по всему, тема предложена Кремлем.

«Путин мне говорит: “Я готов направить к тебе Мишустина. Ваше правительство, наше правительство, налоговики сядут и тебе доложат суть предложений Российской Федерации после того, как мы месяц примерно поработаем”. Я согласился. Пожалуйста, приедут, сядем, вместе посмотрим новации российские», — так рассказал Лукашенко об этом фрагменте сочинских переговоров.


Причем, по его словам, «Путин сказал: если это не подходит, мы и работать не будем ни по одному направлению».

Но если российский президент готов командировать в Минск не кого-нибудь, а премьера Михаила Мишустина, то это говорит о большой заинтересованности. И потому не очень верится, что Кремль так легко отступится от навязывания своего варианта дальнейшей интеграции. Тем более что после политических потрясений 2020 года зависимость белорусского режима от Москвы усилилась. Самое время брать быка за рога.

При этом у ряда экспертов есть большое подозрение, что на практике белорусской стороне будет предложено перейти на нормы российского налогового кодекса. Маловероятно, что большая Россия станет корежить свое налоговое законодательство в угоду прихотям «младшей сестренки».

Переход же на российские нормы в этой сфере, как считают специалисты, может нанести ущерб белорусской экономике, у которой совершенно иная структура. Вдобавок это отнимет кусок белорусского суверенитета.
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Теги: Минск
 
 
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«Путин мне говорит: «Я готов направить к тебе Мишустина». Я согласился», - рассказал накануне Лукашенко.
 
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