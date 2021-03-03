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Фото: ТАСС

«Путин мне говорит: “Я готов направить к тебе Мишустина. Ваше правительство, наше правительство, налоговики сядут и тебе доложат суть предложений Российской Федерации после того, как мы месяц примерно поработаем”. Я согласился. Пожалуйста, приедут, сядем, вместе посмотрим новации российские», — так рассказал Лукашенко об этом фрагменте сочинских переговоров.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мишустина по мелочам в Минск не посылают - эксперт «Путин мне говорит: «Я готов направить к тебе Мишустина». Я согласился», - рассказал накануне Лукашенко.