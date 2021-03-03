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Мужчине, который в ночь инаугурации пытался на автомобиле скрыться от силовиков, дали 4 года колонии

03.03.2021 12:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Мужчине, который в ночь инаугурации пытался на автомобиле скрыться от силовиков, дали 4 года колонии
Фото: TUT.BY
Водитель Алексей Стерликов, который в ночь инаугурации пытался на автомобиле скрыться от сотни разъяренных силовиков, приговорен к 4 годам колонии общего режима.

Кроме того, компания, где работал Алексей Стерликов, выплатит 10 тысяч рублей потерпевшему гаишнику.

«Мне стыдно за вас», — сказал он в последнем слове судье Геннадию Янковскому. «А вам с этим жить», — обратился Стерликов к прокурору Ольге Дилиндевич.

Алексей Стерликов пока еще не объявлен политзаключенным.
 
 
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