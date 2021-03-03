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Мужчине, который в ночь инаугурации пытался на автомобиле скрыться от силовиков, дали 4 года колонии
Источник материала: UDF
Фото: TUT.BY
Кроме того, компания, где работал Алексей Стерликов, выплатит 10 тысяч рублей потерпевшему гаишнику.
«Мне стыдно за вас», — сказал он в последнем слове судье Геннадию Янковскому. «А вам с этим жить», — обратился Стерликов к прокурору Ольге Дилиндевич.
Алексей Стерликов пока еще не объявлен политзаключенным.
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Мужчине, который в ночь инаугурации пытался на автомобиле скрыться от силовиков, дали 4 года колонии
Алексей Стерликов пока еще не объявлен политзаключенным.
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