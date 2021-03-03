Источник материала: UDF



Фото: TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мужчине, который в ночь инаугурации пытался на автомобиле скрыться от силовиков, дали 4 года колонии Алексей Стерликов пока еще не объявлен политзаключенным.

Кроме того, компания, где работал, выплатит 10 тысяч рублей потерпевшему гаишнику.«Мне стыдно за вас», — сказал он в последнем слове судье. «А вам с этим жить», — обратился Стерликов к прокуроруАлексей Стерликов пока еще не объявлен политзаключенным.