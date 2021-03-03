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Житель Гомеля получил 3,5 года усиленного режима за попытку сжечь «Табакерку»

03.03.2021 12:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Суд Железнодорожного района Гомеля 3 марта озвучил приговор по делу Вадима Цикунова, которого обвиняют в изготовлении "коктейлей Молотова" и попытке поджога "Табакерки".

Судья Евгений Шершнев наказал Вадима Цикунова 3,5 годами лишения свободы в условиях усиленного режима, передает tut.by.

Накануне, 2 марта в суде состоялись прения сторон, прокурор запросил для обвиняемого 4,5 года колонии усиленного режима. Адвокат Вадима Цикунова настаивала на ограничении свободы без направления в исправительное учреждение, сообщает правозащитный центр «Весна».

Напомним, 25 октября 2020 года Вадим Цикунов изготовил два "коктейля Молотова" и бросил в “Табакерку” по улице Олимпийская, чем причинил ущерб в размере 26 рублей 36 копейки. Мужчина был задержан в конце ноября 2020 года и с тех пор находится под стражей.

Причиненный ущерб Вадим Цикунов возместил.

 
Теги: Гомель
 
 
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Суд Железнодорожного района Гомеля 3 марта озвучил приговор по делу Вадима Цикунова, которого обвиняют в изготовлении "коктейлей Молотова" и попытке поджога...
 
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