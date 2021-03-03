Погода в СНГ: в Кыргызстане ждут дождь и снег, на трассах Беларуси стало очень скользко

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пара теплых дней есть в запасе у москвичей перед похолоданием. В российской столице сегодня до плюс двух, на дорогах очень скользко. О погоде в других странах Содружества узнавали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Метель, туман и гололед. Главное ненастье в Казахстане – на востоке республики. Там действует штормовое предупреждение. Жителям рекомендуют не покидать пределы населенных пунктов. В Усть-Каменогорске мокрый снег затрудняет движение трамваев и автобусов. Из-за плохой видимости и гололеда за сутки в городе зафиксировали почти 30 ДТП. В одном из них пострадал и пешеход.

Кыргызстан

Жителям Бишкека сегодня понадобятся зонтики и резиновые сапоги. В прогнозе дождь со снегом. Воздух прогреется до плюс пяти. А в горных районах пойдет снег. На трассах скользко, есть опасность схода лавин. Инспекторы предупреждают водителей о необходимости снижать скорость и соблюдать дистанцию между машинами. Тем, у кого мало опыта вождения, советуют и вовсе отказаться от дальних поездок.

Беларусь

В Беларуси по-весеннему тепло и солнечно, но зима пока не сдается. Ночью температура опускается ниже нуля. На ближайшие дни синоптики прогнозируют снег и морозы. Поэтому ГАИ просит автовладельцев не спешить переобувать машины в летнюю резину. Местами трассы покрыты льдом. Скользко и на тротуарах. Пешеходам советуют аккуратнее приближаться к проезжей части.

Таджикистан

Первый весенний дождь обещают сегодня синоптики жителям Душанбе. Днем в столице Таджикистана до плюс 14. В стране началась подготовка к Наврузу. Улицы городов приводят в порядок после зимы и озеленяют. Волонтеры высаживают тую, сосну и можжевельник. Парки и скверы Душанбе уже пополнились двумя тысячами деревьев.

Армения

«Весна, весна! Как воздух чист! Как ясен небосклон!» – о погоде в Армении можно рассказать строками из стихотворения русского поэта Баратынского. В Ереване сегодня солнечно и до плюс 13. Кажется, март в городе настроился на реальную весну. В парках и дворах вовсю слышны синичьи песни. А кафе и рестораны начали открывать свои летние веранды.