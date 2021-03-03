Источник материала: Хартия'97

Беларусь стала страной с самой низкой минимальной зарплатой в Европе 3.03.2021, 12:22

Первый шаг к статусу самой бедной страны Европы белорусскими властями сделан.

Есть высокая вероятность того, что по итогам 2021 года Беларусь станет страной и с самой маленькой средней зарплатой – еще ближе к статусу самой бедной страны Европы. Минимальная зарплата в Беларуси – уже самая низкая в Европе, пишет infobank.by .

Еще не так давно, 10 лет назад, самой бедной страной географической Европы считалась Молдова, где были самые низкие зарплаты.

Позже, 5 лет назад, страной с самыми низкими зарплатами стала Украина, где в связи с событиями 2014-15 гг. – а это война на востоке страны, управленческий хаос, преддефолтное состояние и угроза распада страны – население и бизнес в панике изымали деньги со счетов и вкладов, скупали иностранную валюту. Результат – гривна обрушилась, и зарплаты украинцев в долларах обвалились существенно ниже молдавских.

Но после 2015 года динамика долларовых зарплат в Беларуси стала хуже, чем в Молдове и Украине, и в 2019 году разница в пользу Беларуси была уже не столь существенная. В 2020 году долларовые зарплаты в Беларуси вообще упали, а в Молдове и Украине – выросли. Особенно сильный прирост средней зарплаты в $-эквиваленте был в Молдове благодаря тому, что тамошняя национальная валюта лей оказалась очень стабильной в коронакризис.

С начала 2021 года во всех указанных странах была поднята минимальная заработная плата:

в Беларуси – на 6,7% (с 375 BYN до 400 BYN)

в Молдове – на 5,8 (с 2.775 лей до 2.935 лей)

в Украине – на 20% (с 5.000 гривен до 6.000 гривен).

Но «минималка» в Беларуси ниже, чем в Молдове и Украине. По текущему курсу доллара она составляет сейчас:

в Беларуси – $155

в Молдове – $165

в Украине – $215.

Итак, первый шаг к статусу самой бедной страны Европы Беларусью сделан: белорусская минимальная зарплата – уже самая маленькая в Европе. А в 2021 году Беларусь может оказаться и страной с самой низкой в географической Европе средней зарплатой. Ведь по этому показателю разница с Молдовой уже сейчас несущественна, в Украине последнем месяце года собираются увеличить «минималку» до 6.500 гривен ($230 по сегодняшнему курсу), а в Беларуси маячит серьезная девальвация национальной валюты.