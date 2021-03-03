Источник материала: Хартия'97

СМИ: Офицеры российской полиции сливают важную для Кремля информацию 3.03.2021, 12:19

Алексей Навальный

В том числе и о спецоперации по отравлению Навального.

В Санкт-Петербурге арестовали майора полиции. Его обвинили в том, что он передал важную информацию людям, которые расследовали отравление Алексея Навального.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza (перевод — unian.net ), добавляя, что по некоторым данным, полицейского зовут Роман Гладушевич. Он якобы продал данные о пассажирах рейса из Томска в Москву, на борту которого был и Навальный, когда его пытались убить.

Арест был произведен после проверки, кто получал доступ к системе "Магистраль", которая сверяет данные пассажиров авиалиний с данными рейсов. Система показала, что в сентябре майор полиции получил данные о рейсах из Томска в аэропорт "Домодедово" в Москве за 20-21 августа 2020 года. Эту информацию он якобы передал "третьим лицам".

Gazeta Wyborcza пишет, что это уже второй арест сотрудника российской полиции после провального покушения на Навального. 29 декабря в Самаре задержали лейтенанта Кирилла Чупрова, которого тоже обвинили в продаже данных из системы "Магистраль". Обоих полицейских могут отправить за решетку на 10 лет.

"Пробивание" данных у агентов Кремля

С помощью арестов Кремль пытается обуздать практику, которую называют "пробивкой". Речь идет о продаже чиновниками российских служб незаконно полученной информации из государственных баз данных через интернет. До сих пор власти игнорировали это явление. Поскольку данные "пробивали" в основном ревнивые мужчины и женщины, частные детективы или коллекторы долгов. Ситуация изменилась, когда эти данные начали использовать в политических целях и для разоблачения агентов спецслужб Кремля.

В декабре следователи из организации Bellingcat вместе с журналистами изданий The Insider, CNN и Der Spiegel опубликовали отчет, в котором раскрывались детали покушения на жизнь Навального. В нем, в частности, назывались имена агентов ФСБ, участвовавших в организации и воплощении попытки убийства российского оппозиционера. В Кремле все отрицают, а ФСБ назвало отчет "провокацией". На Западе же расследование вызвало большой резонанс.