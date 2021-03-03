ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусы теперь могут получить крупный штраф только за то, что подвезли иностранца

03.03.2021 12:25 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Белорусы теперь могут получить крупный штраф только за то, что подвезли иностранца

4
  • 3.03.2021, 11:56
  • 2,770
Белорусы теперь могут получить крупный штраф только за то, что подвезли иностранца

Озвучено еще одно странное нововведение для водителей.

Госпогранкомитет сообщил о странных нововведениях в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь за попытку незаконного ввоза в страну иностранцев будут отвечать и обычные водители.

До изменений в Кодексе к ответственности привлекались только индивидуальные предприниматели и юридические лица, например, осуществляющие пассажирские перевозки.

Согласно нововведению (статья 24.56 КоАП), водитель должен убедиться в законности въезда в Беларусь иностранных пассажиров или лиц без гражданства, постоянно проживающих за пределами Беларуси. Если же он привезет иностранцев без необходимых документов в пункт пропуска, то будет привлечен к административной ответственности. Штраф за такое нарушение будет достигать двадцати базовых величин (580 рублей). Это правило касается и въезда из России.

Во избежание проблем при пересечении границы, перед въездом в Беларусь водитель должен убедиться, что у пассажиров-иностранцев имеются паспорта, которые не просрочены и действительно принадлежат им. Кроме того, эти документы должны быть пригодными для пересечения границы (паспорт не должен быть порван, разрисован, а все записи, печати и подписи не должны быть размыты или стерты).

То есть, теперь перед угрозой штрафа окажутся простые водители, которые подвозят, например, автостопщиков или попутчиков через приложение BlaBlaCar.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Магазин Symbal.by прекратил свое существование
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by