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Белорусы теперь могут получить крупный штраф только за то, что подвезли иностранца
Источник материала: Хартия'97
Белорусы теперь могут получить крупный штраф только за то, что подвезли иностранца
Озвучено еще одно странное нововведение для водителей.
Госпогранкомитет
До изменений в Кодексе к ответственности привлекались только индивидуальные предприниматели и юридические лица, например, осуществляющие пассажирские перевозки.
Согласно нововведению (статья 24.56 КоАП), водитель должен убедиться в законности въезда в Беларусь иностранных пассажиров или лиц без гражданства, постоянно проживающих за пределами Беларуси. Если же он привезет иностранцев без необходимых документов в пункт пропуска, то будет привлечен к административной ответственности. Штраф за такое нарушение будет достигать двадцати базовых величин (580 рублей). Это правило касается и въезда из России.
Во избежание проблем при пересечении границы, перед въездом в Беларусь водитель должен убедиться, что у пассажиров-иностранцев имеются паспорта, которые не просрочены и действительно принадлежат им. Кроме того, эти документы должны быть пригодными для пересечения границы (паспорт не должен быть порван, разрисован, а все записи, печати и подписи не должны быть размыты или стерты).
То есть, теперь перед угрозой штрафа окажутся простые водители, которые подвозят, например, автостопщиков или попутчиков через приложение BlaBlaCar.
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Озвучено еще одно странное нововведение для водителей.
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