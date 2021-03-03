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Медики назвали самый полезный для здоровья суп

03.03.2021 12:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики назвали самый полезный для здоровья суп

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  • 3.03.2021, 11:52
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Медики назвали самый полезный для здоровья суп

Он обладает уникальным белковым и аминокислотным составом.

Нутрициолог Ольга Деккер раскрыла, какой суп имеет максимально благотворное воздействие на организм. Специалист отметила, что жидкое блюдо должно иметь минимум простых углеводов, обладать хорошим белковым и аминокислотным составом, пишет u-news.com.ua.

Как заявила Деккер, таким супом является чечевичная похлебка.

Только это бобовое уже содержит в себе 12 аминокислот, но в суп можно также добавить и мясо. Распространен рецепт чечевичной похлебки с копченостями. Как рассказала нутрициолог, их можно добавить, если они являются натуральным продуктом и сделаны без дополнительных добавок. Также данное блюдо богато клетчаткой. Чечевичный суп хорошо влияет укрепление иммунитета любого человека, заверяет специалист.

На втором месте по своей полезности оказался овощной суп на мясном бульоне. Деккер отметила, что зимой можно использовать и замороженные овощи. Особое внимание она обратила на стручковую фасоль, кабачок и сельдерей.

Мясо в таком супе можно заменить на рыбу. Блюдо станет диетическим.

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