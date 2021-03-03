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США могут ввести новые санкции против «Северного потока-2» уже в мае

03.03.2021 12:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

США могут ввести новые санкции против «Северного потока-2» уже в мае

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  • 3.03.2021, 11:47
США могут ввести новые санкции против «Северного потока-2» уже в мае

Вашингтон продолжает противодействие российскому газопроводу.

В Белом доме объявили, что очередные санкции против "Северного потока-2" могут быть введены уже в мае 2021 года. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге, пишет liga.net.

По его словам, администрация США продолжает отслеживать, против кого следует ввести санкции за участие в проекте.

"Мы продолжаем оценку организаций, имеющих отношение к Nord Stream 2", – сказал он.

Прайс добавил, что американская администрация каждые 90 дней должна предоставлять Конгрессу данные о своей работе в данном направлении.

"Следующий доклад, как я понимаю, будет в мае. И если у нас будет информация о возможных санкциях, то мы сообщим об этом", – заявил он.

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Вашингтон продолжает противодействие российскому газопроводу.
 
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