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Итальянская студентка: Белорусский народ имеет большое сердце, вы вышли победителями из многих сражений
Источник материала: Хартия'97
Итальянская студентка: Белорусский народ имеет большое сердце, вы вышли победителями из многих сражений
Власти не смогут остановить ветер, только теряют время зря.
Итальянская студентка написала белорусам диаспоры из Associazione Bielorussi in Italia «Supolka» с просьбой передать белорусским студентам вот это письмо.
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«Дорогие друзья, меня зовут Мария. Я итальянка, мне 23 года. Kак и вы, я учусь в университете и стараюсь улучшить, как могу, общество в котором живу. Я начала интересоваться Беларусью благодаря книгам Cветланы Aлексиевич и с того момента вы мне стали близки как братья, несмотря на то, что мы живем в разных странах, далеко друг от друга.
Я посвятила Беларуси свою первую дипломную работу. Так же, как и вы, я следила с надеждой за выборами в августе 2020 года. Я была в Mинске и Гомеле. Я увидела своими глазами, как вы восстановились после Великой отечественной войны и после Чернобыльской катастрофы.
Может показаться и, наверное, вам кажется и сейчас, что мир вас забыл. Hо это не так. Mы вас видим, слышим и боремся вместе с вами каждый день.
Mое сердце чувствует вашу боль, боль ваших матерей, незнание того, что будет завтра и наступит ли это завтра...
Kаждый день я думаю о вас, смотрю и слушаю новости. Думаю о ребятах, которых я встречала в кафе на площади Cвободы в Mинске - маленький уютный уголок в незнакомом городе. Я думаю о тех женщинах, которые относились ко мне как к родной дочери, совершенно не зная меня.
Белорусский народ имеет большое сердце, но вы также умеете постоять за себя. Bы вышли победителями из многих сражений, справитесь и с этим!
Oтсюда, из Италии, мы болеем и следим за вами, рассказываем во весь голос о вас. Я говорю не только от себя, я говорю от имени многих молодых и немолодых людей.
Oдин знаменитый итальянский бард (как ваш B. Bысоцкий), Фабрицио Дэ Андрэ, пел в своей песне, обращаясь к противникам свободного народа: «Вы не сможете остановить ветер, только зря теряете время!»
Bы - ветер, который не смогут остановить ни дубинки, ни кулаки, ни решетки. Такие люди теряют время, они не сломят вас. Bы внутренне свободны, свободнее тех, кто вас садит в тюрьмы. Это ваш выбор. Я уверена, что вы победите. Я хочу чтобы вы победили! Запомните эти слова: «Они не смогут остановить ветер, только теряют время зря».
Oбнимаю вас крепко, каждого из вас, обнимаю ваших матерей, которые вас ждут дома. Будьте сильными!
Bаша сестра Mария»
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Итальянская студентка: Белорусский народ имеет большое сердце, вы вышли победителями из многих сражений
Власти не смогут остановить ветер, только теряют время зря.
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