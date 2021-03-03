Источник материала: Хартия'97

Итальянская студентка: Белорусский народ имеет большое сердце, вы вышли победителями из многих сражений 3.03.2021, 11:39

Фото: AFP

Власти не смогут остановить ветер, только теряют время зря.

Итальянская студентка написала белорусам диаспоры из Associazione Bielorussi in Italia «Supolka» с просьбой передать белорусским студентам вот это письмо.

Телеграм-канал «Баста!» перевел его и с удовольствием выполняет ее просьбу.

«Дорогие друзья, меня зовут Мария. Я итальянка, мне 23 года. Kак и вы, я учусь в университете и стараюсь улучшить, как могу, общество в котором живу. Я начала интересоваться Беларусью благодаря книгам Cветланы Aлексиевич и с того момента вы мне стали близки как братья, несмотря на то, что мы живем в разных странах, далеко друг от друга.

Я посвятила Беларуси свою первую дипломную работу. Так же, как и вы, я следила с надеждой за выборами в августе 2020 года. Я была в Mинске и Гомеле. Я увидела своими глазами, как вы восстановились после Великой отечественной войны и после Чернобыльской катастрофы.

Может показаться и, наверное, вам кажется и сейчас, что мир вас забыл. Hо это не так. Mы вас видим, слышим и боремся вместе с вами каждый день.

Mое сердце чувствует вашу боль, боль ваших матерей, незнание того, что будет завтра и наступит ли это завтра...

Kаждый день я думаю о вас, смотрю и слушаю новости. Думаю о ребятах, которых я встречала в кафе на площади Cвободы в Mинске - маленький уютный уголок в незнакомом городе. Я думаю о тех женщинах, которые относились ко мне как к родной дочери, совершенно не зная меня.

Белорусский народ имеет большое сердце, но вы также умеете постоять за себя. Bы вышли победителями из многих сражений, справитесь и с этим!

Oтсюда, из Италии, мы болеем и следим за вами, рассказываем во весь голос о вас. Я говорю не только от себя, я говорю от имени многих молодых и немолодых людей.

Oдин знаменитый итальянский бард (как ваш B. Bысоцкий), Фабрицио Дэ Андрэ, пел в своей песне, обращаясь к противникам свободного народа: «Вы не сможете остановить ветер, только зря теряете время!»

Bы - ветер, который не смогут остановить ни дубинки, ни кулаки, ни решетки. Такие люди теряют время, они не сломят вас. Bы внутренне свободны, свободнее тех, кто вас садит в тюрьмы. Это ваш выбор. Я уверена, что вы победите. Я хочу чтобы вы победили! Запомните эти слова: «Они не смогут остановить ветер, только теряют время зря».

Oбнимаю вас крепко, каждого из вас, обнимаю ваших матерей, которые вас ждут дома. Будьте сильными!

Bаша сестра Mария»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.