ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тиханский: воздушное патрулирование ― это инструмент "мягкой силы"

03.03.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Тиханский: воздушное патрулирование ― это инструмент "мягкой силы"

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с силовым блоком высказался о дежурстве российских боевых самолетов над территорией страны с совместным участием летчиков России и Беларуси, такие меры применялись в 2014 году во время проведения в Беларуси ЧМ по хоккею. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко: самолеты НАТО "смылись", когда навстречу вылетели Су-30

"Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить, лучше купить или построить новые самолеты для этого", — сказал белорусский лидер.

О перспективах расширения белорусско-российского сотрудничества в сфере совместного применения ВВС высказался собеседник радио Sputnik, профессор Академии военных наук Российской Федерации Александр Тиханский.

"Совместная военная группировка России и Беларуси всегда подразумевает работу авиации, которая обычно "работает" по сопредельной территории Литвы и Польши, а также самолеты-разведчики, которые наблюдают за Балтийским и Баренцевом морем. Как они (западные партнеры) к нам относятся, так и мы "мягкой силой" должны их выдавливать. "Мягкая сила" ―  это постоянное патрулирование и указание на возможность эффективного ответного удара в случае агрессии", ―  сказал собеседник Sputnik.

Комментарий профессора Академии военных наук Российской Федерации Александра Тиханского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О совместном воздушном патрулировании России и Беларуси как эффективном способе военного сдерживания рассуждает военный эксперт Александр Тиханский.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мой 55-летний муж сидит на порносайтах и сайтах знакомств». Психолог отвечает читательнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by