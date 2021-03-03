Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Тиханский: воздушное патрулирование ― это инструмент "мягкой силы"

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с силовым блоком высказался о дежурстве российских боевых самолетов над территорией страны с совместным участием летчиков России и Беларуси, такие меры применялись в 2014 году во время проведения в Беларуси ЧМ по хоккею.

"Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить, лучше купить или построить новые самолеты для этого", — сказал белорусский лидер.

О перспективах расширения белорусско-российского сотрудничества в сфере совместного применения ВВС высказался собеседник радио Sputnik, профессор Академии военных наук Российской Федерации Александр Тиханский.

"Совместная военная группировка России и Беларуси всегда подразумевает работу авиации, которая обычно "работает" по сопредельной территории Литвы и Польши, а также самолеты-разведчики, которые наблюдают за Балтийским и Баренцевом морем. Как они (западные партнеры) к нам относятся, так и мы "мягкой силой" должны их выдавливать. "Мягкая сила" ― это постоянное патрулирование и указание на возможность эффективного ответного удара в случае агрессии", ― сказал собеседник Sputnik.

Комментарий профессора Академии военных наук Российской Федерации Александра Тиханского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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