|
Что думают о поправках в закон столичные автомобилисты – видео
03.03.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Поправки, внесенные белорусскими властями в
"Я слышал только об ужесточении административных наказаний КоАП 23.34", - говорит один из опрошенных Sputnik.
По новому КоАП, нарушение правил использования звуковых сигналов в месте проведения массовых мероприятий влечет за собой штраф до 10 базовых величин (290 рублей - Sputnik) с лишением права заниматься определенной деятельностью до года или без лишения.
Умышленное блокирование дороги человеком, находящимся за рулем в месте проведения массового мероприятия или повлекшее создание аварийной обстановки, приведет к наложению штрафа от 6 (174 рубля) до 50 (1450 рублей) базовых величин, а также может повлечь лишение права заниматься определенным видом деятельности от года до двух лет.
В новой редакции административного кодекса владелец машины будет нести ответственность, если видеокамера, работающая в автоматическом режиме, зафиксирует любое правонарушение против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
"Слышал, что штрафы увеличиваются, слышал, что ответственность за техосмотр снимается на камеры", - говорит Sputnik мужчина.
Не предусматриваются разграничения при способе выявления нарушения скоростного режима: как при фиксации техническими средствами, так и иными способами ответственность будет одинакова. Превышение скорости может также устанавливаться на основании средней скорости движения транспортного средства.
Не все минчане знают о нововведениях белорусских властей, многие считают, что поправки их не касаются, ведь специально правила никто не нарушает.
"Слышала, что проезд на красный свет будет наказываться. Это, в принципе, правильно", - отмечает автоледи.
© Sputnik / Руслан Кривобок
За управление транспортным средством в нетрезвом виде (свыше 0,8 промилле) штраф возрастет до 200 базовых (5800 рублей), с трех до пяти лет увеличится срок лишения водительских прав. Разграничивается ответственность водителей в зависимости от концентрации алкоголя, увеличивается ответственность в случае отказа от медицинского освидетельствования.
И здесь столичные водители согласны с законодательством. Автомобилисты считают, что алкоголь и езда за рулем - категорически несовместимые вещи.
Смотрите на видео, что думаю владельцы авто о поправках в закон.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси вступил в силу новый Кодекс об административных правонарушениях. Новации коснулись и автомобилистов. Смотрите на видео, что знают столичные водители о...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)