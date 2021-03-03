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Что думают о поправках в закон столичные автомобилисты – видео

03.03.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Поправки, внесенные белорусскими властями в новый Кодекс об административных правонарушениях, вступили в силу 1 марта 2021 года. По ряду статей увеличены штрафные санкции.

"Я слышал только об ужесточении административных наказаний КоАП 23.34", - говорит один из опрошенных Sputnik.

По новому КоАП, нарушение правил использования звуковых сигналов в месте проведения массовых мероприятий влечет за собой штраф до 10 базовых величин (290 рублей - Sputnik) с лишением права заниматься определенной деятельностью до года или без лишения.

Умышленное блокирование дороги человеком, находящимся за рулем в месте проведения массового мероприятия или повлекшее создание аварийной обстановки, приведет к наложению штрафа от 6 (174 рубля) до 50 (1450 рублей) базовых величин, а также может повлечь лишение права заниматься определенным видом деятельности от года до двух лет.

© Photo : Минюст
Новый Кодекс об административных правонарушениях вступил в силу в Беларуси

В новой редакции административного кодекса владелец машины будет нести ответственность, если видеокамера, работающая в автоматическом режиме, зафиксирует любое правонарушение против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

"Слышал, что штрафы увеличиваются, слышал, что ответственность за техосмотр снимается на камеры", - говорит Sputnik мужчина.

Не предусматриваются разграничения при способе выявления нарушения скоростного режима: как при фиксации техническими средствами, так и иными способами ответственность будет одинакова. Превышение скорости может также устанавливаться на основании средней скорости движения транспортного средства.

Не все минчане знают о нововведениях белорусских властей, многие считают, что поправки их не касаются, ведь специально правила никто не нарушает.

"Слышала, что проезд на красный свет будет наказываться.  Это, в принципе, правильно", - отмечает автоледи.

© Sputnik / Руслан Кривобок
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За управление транспортным средством в нетрезвом виде (свыше 0,8 промилле) штраф возрастет до 200 базовых (5800 рублей), с трех до пяти лет увеличится срок лишения водительских прав. Разграничивается ответственность водителей в зависимости от концентрации алкоголя, увеличивается ответственность в случае отказа от медицинского освидетельствования.

И здесь столичные водители согласны с законодательством. Автомобилисты считают, что алкоголь и езда за рулем - категорически несовместимые вещи.

Смотрите на видео, что думаю владельцы авто о поправках в закон.

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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси вступил в силу новый Кодекс об административных правонарушениях. Новации коснулись и автомобилистов. Смотрите на видео, что знают столичные водители о...
 
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